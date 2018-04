Nach Wahlschlappe: Zürcher SVP warnt – und teilt aus

Gründe für die Niederlage

Ein Teil der Wähler scheint übergelaufen zu sein. Die Analyse der Ergebnisse in Städten wie Dübendorf oder Uster zeigt Auffälligkeiten.

Minus 44 Prozent SVP-Wähler in Kloten, minus 23 Prozent in Uster. Was ist da los? Eine Erklärung ist nach dem Desaster vom Sonntag parteiintern oft zu hören: Die SVP-Basis konnte nicht mobilisiert werden, blieb einfach zu Hause. Wenn das die ganze Wahrheit wäre, müsste die Wahlbeteiligung in jenen Gemeinden besonders zurückgegangen sein, wo es vor vier Jahren viele SVP-Wähler gab. Andere Parteien würden von dieser Schwäche profitieren, indem sie Wähleranteile gewinnen, ohne die eigene Wählerbasis auszubauen. In einigen Zürcher Stadtkreisen liess sich dies im März in der Tendenz beobachten. Gleiches gilt nun auch für kleinere Zürcher Städte. Die SP hat zum Teil Sitze gewonnen, ohne mehr mobilisiert zu haben.



Es fällt aber noch etwas anderes auf: Je mehr Wähleranteile die SVP in diesen Gemeinden verloren hat, desto mehr hat die FDP dazugewonnen. Diese Korrelation gilt auch in absoluten Zahlen. Ein Hinweis darauf, dass ein Teil der Leute, die der Volkspartei abhandenkamen, übergelaufen sein könnten.



Weitere Auffälligkeiten betreffen zwei Gemeinden an der Grenze zu Zürich, in denen man die infolge Gentrifizierung aus der Stadt verdrängten SVPWähler mit geringem Einkommen vermutet hätte: In Dübendorf hat die SVP in absoluten Zahlen zwar tatsächlich Wähler hinzugewonnen – aber die Konkurrenz hat noch deutlicher zugelegt, vor allem SP und Grüne. Deshalb ist der Wähleranteil der Volkspartei unter dem Strich selbst hier leicht rückläufig. Auch in Opfikon, einer rasant wachsenden Gemeinde mit fast 20 Prozent mehr Stimmberechtigten als noch vor vier Jahren, hat die SVP nicht von dieser Dynamik profitiert. Sie hat vielmehr an Bedeutung eingebüsst, und zwar relativ wie absolut, während die Konkurrenz im linken wie im rechten Lager zulegte.



Die Kommunalwahlen vom Sonntag relativieren noch eine andere These für den SVP-Niedergang, die nach den Stadtzürcher Wahlen im März kursierte. Sie lautet: Die No-Billag-Abstimmung habe linke Wähler mobilisiert, während 2014 wegen der Masseneinwanderungsinitiative das Gegenteil der Fall gewesen sei. Mit Blick auf die Ergebnisse in Opfikon, Uster und Kloten lässt sich sagen: Die SVP verliert ohne No Billag zwar etwas weniger Wähleranteile (minus 20 Prozent gegenüber minus 25 in Zürich), entscheidend ist das aber nicht.



Interessant ist das Ergebnis in Kloten, wo die Wahlen vor vier Jahren wie in Zürich mit der Masseneinwanderungsinitiative zusammenfielen: In Kloten ist die Wahlbeteiligung stark gefallen, alle Parteien verloren Stimmen. Unter dem Strich spielt das aber überhaupt keine Rolle, denn in Wähleranteilen passierte hier genau das Gleiche, übersetzt wie in Uster oder Opfikon: Die SVP verlor 20 Prozent, die FDP legte 30 zu.

Marius Huber