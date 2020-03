Nach der Landung am Flughafen Zürich beginnt der Hürdenlauf

Sie tragen Masken, haben schreiende Kinder in den Armen und zücken einen bordeauxroten Italienerpass. Mit 59 Passagieren an Bord landet am historischen Freitag – einem Dreizehnten dann noch – ein Airbus A319 der Alitalia um 18.39 Uhr. Kurs AZ 574 kommt aus Rom. Erstmals seit dem 12. Dezember 2008 müssen sich diese Passagiere aus Italien wieder einer Grenzkontrolle unterziehen.

Um 15.06 Uhr trifft die Covid-19-Verordnung 2 des Bundesrates bei der Flughafenpolizei der Kapo Zürich ein. Entscheidend ist Seite 6. Italien ist als Risikoland aufgeführt, als einziges. Nicht ganz überraschend. «Wir waren vorbereitet», sagt Major Ueli Zoelly, Chef der Flughafenpolizei. In normalen Zeiten kommen pro Tag ein Dutzend Flugzeuge aus Italien an – im Sommer viel mehr.

Bis zur Ankunft von AZ 574 bleiben gut drei Stunden. In dieser Zeit muss das Team um die Kantonspolizistin Nicole Beck, stellvertretende Leiterin Grenzabteilung, das Rad der Geschichte zurückdrehen. Sie muss das Ankunftsprozedere so organisieren, wie es vor dem Beitritt der Schweiz zum Schengen-Raum war. Seit Ende 2008 spazieren Ankömmlinge aus den Schengen-Ländern auf dem Flughafen Kloten einfach rein, ohne den Pass zeigen zu müssen. Die Zollkontrollen, und einen misstrauischen Kontrollblick der Zöllnerinnen und Zöllner, gab es weiterhin.

Viele Gesichtsmasken

Nach der Landung der Alitalia transportieren zwei Busse die Passagiere zum Busgate im Terminal 2. Gleiches Prozedere wie jeden Tag – bloss am Eingang stehen etwas gar viele Polizistinnen und Polizisten in ihren blauen Uniformen. Und etwa jeder dritte Passagier trägt eine Gesichtsmaske. Dass das keine sehr gute Idee ist, merken sie bald. Nicole Beck und ihr Team haben im ersten Stock eine Grenzkontrolle aufgebaut: zwei Stehpültchen und mit Absperrbändern markiert Laufwege. «Vorgelagerte Grenzkontrolle» nennt sich das. Bemannt sind die Pulte mit Profis. Sicherheitsassistenten Grenzkontrolle lautet ihre Berufsbezeichnung.

Auf dem Weg zur neuen Grenzkontrolle: Passagiere des Alitalia-Flugs aus Rom nach der Ankunft. Foto: Sabina Bobst

Die beiden Männer haben «den Blick», heisst es. Sie sind geschult im Erkennen von Dokumentenfälschung und Profiling, sie haben gute Menschenkenntnis, sind sprachbegabt und vor allem: Sie merken schnell, wenn man ihnen eine Lügengeschichte auftischt. Viele von diesen Spezialistinnen oder Spezialisten sind Quereinsteiger, die schon etwas von der Welt gesehen haben. Normalerweise sitzen sie an den Schaltern der Grenzkontrolle für Überseeflüge.

Mit diesen Spezialisten bekommen es die Ankömmlinge nun zu tun. «Passport please – oder per favore», heisst es dann. Für Aussenstehende wirkt es ein wenig ausgrenzend, was nun folgt. Schweizer Pass ist gut, Italienerpass è una problema. Gemäss neuer bundesrätlicher Verordnung wird allen Personen aus einem Risikoland die Einreise in die Schweiz verweigert. Mit Ausnahmen: Schweizer Bürgerrecht, Aufenthaltsbewilligung, Visum oder eine schriftlich ausgewiesener beruflicher Grund für eine Ausreise. Oder sie sind nur auf der Durchreise «mit der Absicht, direkt in ein anderes Land zu reisen». Mit ein bisschen parlare und dramatischen Gesten ist es allerdings nicht getan. «Wir verlangen ein Bahn- oder Flugticket, das die Weiterreise belegt», sagt Nicole Beck.

Geschätzt die Hälfte der Passagiere aus Rom haben Schweizer Pässe. Sie sind schnell durch und fast schon zu Hause. Die übrigen diskutieren erregt mit den Sicherheitsassistenten und zücken weitere Dokumente. Ein Kind schreit jämmerlich. Wer eine Maske trägt, zieht sie vor dem Stehpültchen aus. Denn das war eine dumme Idee. Bekanntlich müssen nur bereits Angesteckte eine Maske tragen.

Sechs Passagiere und das schreiende Kind werden zur zweiten Kontrolllinie geleitet und dort weiter befragt. Bloss Shoppen oder Ferienmachen in der Schweiz reicht als Einreisegrund nicht. Ansprechpartner der Zurückgewiesenen ist nun ein Gruppenchef Grenzfahndung, ein früherer Schweizer Gardist, der sie in fast perfektem Italienisch über ihre Situation aufklärt. Und die heisst: Rückreise nach Rom. Nur die Mutter mit ihrem Kind wird doch noch reingelassen. Der ehemalige Schweizer Gardist konnte ein sprachliches Missverständnis klären.

Ein Mini-Grounding

Für den Flughafen ist diese Grenzkontrolle ab sofort Routine. «Ich wäre nicht überrascht, wenn der Bundesrat bald weitere Länder auf die Liste setzen würde», sagt Flughafenpolizeichef Ueli Zoelly. Sein politischer Chef, Regierungsrat Mario Fehr (SP), hatte schon an der Medienkonferenz eine Stunde zuvor vom Bundesrat gefordert, auch Länder wie China, Iran oder Südkorea auf die Liste zu setzen.

Bleiben am Boden: Parkierte Swiss-Flugzeuge am Flughafen Zürich. Foto: Sabina Bobst

Draussen über den Standplätzen dunkelt es. Rund 20 Swiss-Flieger sind parkiert. «Das ist ein Mini-Grounding», sagt ein Passagier. Und fügt boshaft hinzu: «Mit dem Unterschied, dass nun die Deutschen zahlen müssen.»