Nah am Rheinfall wird es für Schiffe zu gefährlich

Das viele Schmelzwasser und der anhaltende Regen in der Ostschweiz in den letzten Tagen sorgte für viel Wasser im Rhein. Offenbar für zu viel. Wie der «Landbote» meldet, musste die Rundfahrt zum Rheinfallfelsen per sofort eingestellt werden. Die für den Bootsverkehr zuständige Werner Mändli AG habe die auf ihrer Website mitgeteilt.

Das Zürcher Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) meldet Gefahrenstufe 2 bei Neuhausen. Dies heisst zwar lediglich mässige Gefahr, doch der Pegel steigt tendenziell noch weiter. Er hat den Normalwert für diese Jahreszeit schon um mehr als das Dreifache überschritten.

Die Wassermassen am Rheinfall liegen weit über dem Normalwert: Die durchgezogene Linie steht fürs aktuelle Jahr, die gestrichelte für den langjährigen Durchschnitt. Grafik: Awel

Alle übrigen Schifffahrten am Rheinfall und auf dem Rhein finden nach Fahrplan statt. Die Werner Mändli AG will wieder informieren, sobald sich die «Wassermassen wieder normalisiert hätten». (gvb)