Natalie Rickli: «Die Leute wissen gar nicht, wie man wählt»

Natalie Rickli hat es geschafft: Sie wird Regierungsrätin für die SVP. Trotzdem ist die Feierlaune etwas getrübt - ihre Partei hat gestern im ganzen Kanton empfindlich Verluste hinnehmen müssen. Ein Grund dürfte die tiefe Mobilisierung bei den rechten Wählern sein.

Die tiefe Stimmbeteiligung sei vielleicht auch ein Wohlstandsphänomen, sagte Natalie Rickli gestern im «Sonntalk-Spezial» auf Tele Züri. Den Leuten gehe es ja gut. Und wie schon viele Parteigrössen vor ihr nennt sie die Klimadebatte als Grund dafür, dass die Mobilisierung vor allem bei den grünen Wählern funktioniert habe.

Dann sagt sie etwas Überraschendes: Die Leute wüssten gar nicht, wie das Wählen funktioniere. «Viele haben mir gesagt: Ich sehe deinen Namen ja gar nicht bei den Regierungsratswahlen», sagte Rickli. Und auch die Kantonsratswahlen seien zu kompliziert für die Leute: «Sie sind überfordert, was die Listen angeht.»

In einem Land, in dem die Menschen so oft wählen und mitbestimmen könnten, sei das schade, sagt Rickli. «Das müssen wir sicher noch einmal anschauen.» (hwe)