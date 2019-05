Wer in den nächsten Tagen etwas Gutes tun will, sitzt in den Garten, auf den Balkon oder in den nahen Park und zählt eine Stunde lang Vögel. So geht Naturschutz für Faulenzer. Genau dazu ruft Bird Life Schweiz in seiner Aktion «Stunde der Gartenvögel» auf.

Zwischen dem 3. und 5. Mai sollen möglichst viele Menschen in ihrer Umgebung nach Vögeln Ausschau halten. Damit Fachleute später damit etwas anfangen können, darf jeweils für jede Art nur die höchste Anzahl notiert werden, die man gleichzeitig beobachtet. Damit nicht ein und derselbe Spatz zweimal gezählt wird.

Feldstecher und Notizblock

Ein Feldstecher und ein Notizblock genügen, um ein guter Vogelbeobachter zu sein. Der Rest ist Übung: Sitzt da ein kleiner grau-brauner Vogel auf dem Dachgiebel und tschilpt, ist es ein Haussperling. Macht er «Tsuwitt» und hat einen schwarzen Wangenfleck, ist es ein Feldsperling.

Die Mönchsgrasmücke trägt ein schwarzes Käppchen und zwitschert «diä-diä-diä», der Buchfink, der häufigste Brutvogel der Schweiz, sitzt meist auf einem Baum und pfeift von unten nach oben «hüitt».

Rund vierzig Arten können regelmässig gesichtet werden. Nachhilfestunden oder Anschauungsunterricht gibt die Broschüre «Stunde der Gartenvögel», die kostenlos heruntergeladen oder für 4 Franken bei Bird Life bestellt werden kann (Adresse unten).

Hier geht es zur Broschüre «Stunde der Gartenvögel»

Die Entdeckungen können auf einem speziellen Meldeformular vermerkt und per Internet oder Post an Bird Life eingereicht werden. Es ist auf der Homepage von Bird Life aufgeschaltet. (Zum Meldeformular hier klicken.)

Bird Life bittet darum, die Meldungen bis spätestens am 10. Mai einzusenden. Diese werden dann von Fachleuten ausgewertet.

Die Amsel ist der am meisten gesichtete Vogel. Bild: Bird Life/Werner Scheuber

Laut Stefan Bachmann, dem Medienverantwortlichen von Bird Life, zeigen diese Daten klar auf, dass in naturnahen Gärten mit vielen einheimischen Bäumen, Büschen und Blütenpflanzen viel mehr Vogelarten zu beobachten sind als in sterilen Gärten mit Einheitsrasen und exotischen Pflanzen.

«Das macht deutlich, dass jede und jeder etwas beitragen kann, um den negativen Trend bei der Zahl und den Arten unserer Gartenvögel zu stoppen», sagt Bachmann.

Die Vögel verschwinden

Im letzten Jahr haben sich 1159 Personen an der «Stunde der Gartenvögel» beteiligt und insgesamt 35’399 Vögel und 127 Arten gemeldet. Pro Garten waren das im Schnitt 30,5 Vögel und 10,4 Arten. 2015, bei der ersten Zählung, waren es im Schnitt 36 Vögel pro Garten und 11,6 Arten.

Es zeigte sich, dass Arten wie der leuchtend gelbe Girlitz oder der Gartenrotschwanz stetig seltener werden. Am häufigsten gemeldet wurde die Amsel. In 90 Prozent der Gärten wurde sie beobachtet. Es folgten die Kohlmeise (74 Prozent) und der Haussperling (70 Prozent.)

Stieglitze wurden noch in 23 Prozent der Gärten gesichtet, Buntspechte in 17 Prozent der Gärten gemeldet.

Kohlmeise beim Nestbau. Bild: Bird Life/Michael Gerber

Im «besten Garten» wurden innert einer Stunde 36 Arten gezählt. In Gärten mit weniger als zwei naturnahen Elementen, zum Beispiel einheimischen Bäumen, Asthaufen oder Blumenwiesen, waren es im Schnitt nur acht Arten.

Die Ergebnisse sind laut Bird Life nicht repräsentativ; so habe sicher auch das Wetter einen Einfluss auf die jeweilige Zählung. Doch sei der negative Trend über die letzten vier Jahre hinweg stetig.

Postadresse: Bird Life Schweiz, Postfach, 8036 Zürich (bis spätestens am 10. Mai einsenden)