Nennung der Nationalität entzweit Zürcher SP

Es scheint, als hätte es die SVP geschafft, die linken Parteien zu spalten. Die Geschäftsleitung (GL) der kantonalen SP übt Druck auf ihre Kantonsratsfraktion aus: Diese soll den Gegenvorschlag zur SVP-Initiative «Bei Polizeimeldungen ist die Nationalität anzugeben» ablehnen. «Die grosse Mehrheit der Geschäftsleitung wollte diese Haltung der Fraktion weitergeben», bestätigt Co-Präsident Andreas Daurù. Dass die GL solche Empfehlungen macht, ist ungewöhnlich.

In der elfköpfigen GL vertreten ist auch der Fraktionschef Markus Späth. Er war gestern für den TA nicht erreichbar. Späth dürfte eine andere Haltung vertreten haben, setzte er sich doch im Kantonsrat dezidiert für die Unterstützung des Gegenvorschlags der Regierung ein. Dieser will, dass die Nationalitäten von Tätern und Opfern in Polizeimeldungen genannt werden – nicht aber ein allfälliger Migrationshintergrund, wie es die SVP fordert. Die Unterstützung des Gegenvorschlags ist ein taktisches Manöver, um – aus der Sicht der Linken – noch Schlimmeres zu verhindern. Die SVP hatte ursprünglich angekündigt, die Initiative zurückzuziehen, wenn das Parlament zum Gegenvorschlag Ja sagt. Vor allem aus diesem Grund befürwortete die vorberatende Kommission den Gegenvorschlag einstimmig.

Stadtparteien machen Druck



Diese taktische Haltung verärgerte die Stadtzürcher Linken. Gemäss TA-Recherchen übten sie Druck auf die Kantonsratsfraktionen aus. Zuerst kippte die AL: Sie lehnte den Gegenvorschlag bei der ersten Behandlung im Kantonsrat vor zwei Wochen klar ab. Die anderen Parteien bis hin zur CVP waren gespalten, sagten mehrheitlich aber Ja zum Gegenvorschlag.

Doch in der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Die Jungen Grünen kündigten ein Referendum an, wenn der Gegenvorschlag zustande kommen sollte. Die städtischen Grünen und die Juso sagten dafür ihre Unterstützung zu. Und nun macht auch die kantonale SP-Parteileitung Druck gegen die Taktik, die SVP-Initiative mit einem abgeschwächten Gegenvorschlag zu verhindern. «Dieses taktische Vorgehen ist risikoreich», sagt SP-Co-Präsident Daurù. Aus seiner Sicht müsste die SP für den Kompromiss sehr viel hergeben.

Lagebesprechung am Montag



In den linken Kantonsratsfraktionen sorgen die Druckversuche für Ärger. Viele fürchten, die SVP-Initiative werde angenommen, wenn der Gegenvorschlag nicht zustande kommt. Dann hätte es die SVP nicht nur geschafft, ein Wahlkampfthema zu besetzen, die Polizei müsste auch noch den Migrationshintergrund von Tätern bekannt geben. Offiziell will sich dazu aber niemand äussern. «Wir werden am Montag nochmals zusammensitzen und die Lage neu besprechen», sagt Grünen-Fraktionschefin Esther Guyer bloss. Definitiv entscheidet der Kantonsrat am 7. März über den Gegenvorschlag und die Initiative.