Neonazi Kevin G.: Jüdischer Verband erstattet Anzeige

Sie hat es wieder getan: Die Zürcher Neonazi-Band Amok veröffentlichte vor Jahresfrist ein Album. «Teeren und Federn» – ein vertontes Stück Hass, mit dem sich der verurteilte Sänger Kevin G. gegen alles richtet, was nicht in seine Gesinnung passt: Migranten, die im Mittelmeer ertrinken, die «Medien, die die dummen Massen lenken» oder «linke Spinner» und Gutmenschen, denen der Sänger den Suizid empfiehlt.

Eines der Lieder könnte dem Nazi aus dem Zürcher Oberland zum Verhängnis werden. In «Nilpferd-Jäger» wird eine Straftat verherrlicht, die eine Gruppe um Kevin G. verübt hatte. Der rechte Mob attackierte im Juli 2015 in Zürich-Wiedikon einen orthodoxen Juden, bespuckte ihn, schimpfte ihn «Scheissjude» und provozierte mit Heil-Hitler-Parolen. Letztes Jahr, im Februar, wurde Kevin G. für diesen Vorfall vom Zürcher Obergericht zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten verurteilt.

Eindeutige Hinweise

Ausgelöst durch die TA-Recherche hat der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) nun Strafanzeige erstattet – gegen Unbekannt. Es sei wohl schwierig zu beweisen, wer hinter dem Album stehe, sagt SIG-Generalsekretär Jonathan Kreutner. «Der Sachverhalt erscheint uns jedoch eindeutig.»

Der Text des Liedes ist zwar verschlüsselt, eine Zeichnung im Booklet verweist jedoch eindeutig auf die damalige Attacke: ein Nilpferd mit Schläfenlocken und schwarzem Hut – offensichtlich eine Karikatur eines jüdischen Mannes. Ein roter Bus, der das Nilpferd verfolgt – Kevin G. und seine Freunde waren damals mit einem roten Bus unterwegs. Neben der Karikatur die Schlagzeile eines TA-Artikels, der sich auf den Vorfall bezog.

Die Attacke auf einen Juden wird im Booklet ins Lächerliche gezogen.

Die Hinweise, dass Kevin G. weiter als Sänger agiert, sind zahlreich. Im Booklet ist er auf einem Foto zu erkennen, auch die Stimme klingt gleich, wie auf früheren Alben. «Aus unserer Sicht liegen genügend Belege für eine Untersuchung vor», sagt Kreutner. «Wir erwarten, dass die Staatsanwaltschaft nun die nötigen Abklärungen trifft.» Die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft bestätigt auf Anfrage den Eingang der Anzeige. Diese werde nun geprüft.

Die jüngsten Aktivitäten von Kevin G. erstaunen. Zumal der 32-Jährige vor knapp einem Jahr zu zwölf Monaten Gefängnis in Halbgefangenschaft verurteilt wurde. TA-Recherchen zeigen: Kevin G. musste seine Haftstrafe noch gar nicht antreten. Sein Arbeitgeber – ein Metzger im Kanton St. Gallen – teilt mit, dass sein Angestellter ab Februar ins Gefängnis müsse. Das habe ihm Kevin G. so mitgeteilt, sagt der Metzger. Gemäss dem Amt für Justizvollzug wird der Neonazi die Haftstrafe «in Kürze» antreten. Das Zürcher Obergericht kam Kevin G. beim Urteil im letzten Februar insofern entgegen, dass er die Strafe in Halbgefangenschaft absitzen kann. «Damit fallen Sie nicht aus dem sozialen Netz heraus», sagte der Richter. «Wir räumen Ihnen noch eine letzte Chance ein – nehmen Sie sie wahr.»

«Zuverlässiger Mitarbeiter»

Darauf hofft auch sein Arbeitgeber. «Ich habe den Eindruck, dass er sich etwas gemässigt hat. Ich hoffe, dass er es nun packt.» Auf die jüngste Veröffentlichung mit der Band Amok angesprochen, sagt der Metzger, das sei sehr ungeschickt gewesen. Die Lieder seien seines Wissens nach bereits vor zwei Jahren entstanden.

Kevin G., in Hombrechtikon ZH aufgewachsen, absolvierte bereits seine Lehre im Metzgereibetrieb. Er sei ein zuverlässiger Mitarbeiter, sagt sein Vorgesetzter. «Es gibt keinen Grund zur Klage.» Seine rechtsextreme Gesinnung, die am Arbeitsplatz niemand teile, habe er nie ins Unternehmen getragen. Auch mit ausländischen Arbeitskollegen habe er problemlos zusammengearbeitet. Kevin G. arbeite im Hintergrund, nicht an der Theke. Das solle auch so bleiben.

Der Metzger will seinen Arbeitnehmer während der Haft weiterbeschäftigen. Er sei sich allerdings unsicher, ob dies in Halbgefangenschaft möglich sei. Arbeitsbeginn sei kurz nach fünf. «Ich weiss nicht, ob er es so früh vom Gefängnis in den Betrieb schafft.» Kevin G. lebt gemeinsam mit seiner Partnerin und einem gemeinsamen Kind. Als offizielle Adresse wird ein kleines Dorf im Tösstal angegeben.