Neues Buch entlarvt Jürg Jegges Therapiekonzept

Man stelle sich vor: Da schreibt ein Lehrer eine wütende Streitschrift gegen die Volksschule, die er als unterdrückend darstellt, als eine Art Anstalt, die Kinder, ganz besonders solche aus sozial schwachen Familien, verbiegt und zerstört. Er ist der Einzige, der mit diesen kaputten Kindern arbeiten und sie therapieren kann. Als Beweis dienen einzig Erfahrungsberichte von Schülern. Das Buch wird ein riesiger Erfolg, es erhält nur positive Kritiken, mausert sich zum Standardwerk. Keiner fragt je: Welchen Hintergrund hat der Mann? Sind diese Schülerberichte, sind die Erfolgsstorys überhaupt authen­tisch? Und: Sind die Thesen darin aus wissenschaftlicher Sicht haltbar?

Genau so geschah es mit Jürg Jegges Bestseller «Dummheit ist lernbar». Jegge, das ist der Mann, der in Embrach in seiner Kleingruppenschule Buben missbrauchte, manche bis ins Erwachsenenalter. Erfahren hat das die Öffentlichkeit erst vor knapp zwei Jahren. Erst dieser Skandal brachte den Erziehungswissenschafter Jürgen Oelkers dazu, sich mit dem Werk auseinanderzusetzen. Jetzt liegt das Resultat vor, ein Sachbuch mit dem Titel «Ist Dummheit lernbar?». Es enthält 15 Aufsätze aus verschiedenen Blickwinkeln – und lässt kaum etwas Gutes an dem Bestseller.

Erdrückende Parallelen

Vielmehr erfasst einen bald schon ein kalter Schauer. Jegges Nähe zu den inzwischen berüchtigten deutschen Reformpädagogen ist zwar schon mehrfach thematisiert worden. Nun aber weist Jürgen Oelkers nach, dass die Verbindungen tiefer sind als geahnt. Jegge bezieht sich in «Dummheit ist lernbar» immer wieder auf Hans-Jochen Gamm. Der hoch umstrittene, 2011 verstorbene Pädagogikprofessor war einer der Vordenker der Odenwaldschule.

Gamm propagierte das «Lernen der Liebe» als eine der wichtigsten Aufgaben der Schule. Der Lehrer sollte sich «als Geschlechtswesen seinen Schülern zu erkennen geben». So löse er das Tabu geschlechtlicher Aktivitäten zwischen den Altersgruppen und banne die Gefahr einer «neurotisch bedrohten Sexualität». Damit legte Gamm – eigentlich für jeden erkennbar – den theoretischen Grundstein zum systematischen Missbrauch von Dutzenden Knaben in der Odenwaldschule.

Ganz so weit ging Jegge in seinem Buch nicht, Gamms Ansichten zur Sexualität blendete er in «Dummheit ist lernbar» weitgehend aus. Er schrieb nur, die praktische Verwirklichung dieser Ideen dürfte im Augenblick noch utopisch sein (was ihn nicht daran hinderte, dies dennoch zu tun). Fakt ist aber: Zwischen den beiden Männern bestand eine Freundschaft. Gamm, der laut Oelkers sonst nie Vorworte verfasste, schrieb ein solches für Jegges Werk. Er besuchte den Freund in Embrach und lud ihn mindestens einmal in die Odenwaldschule ein.

Die Parallelen zwischen Jegges Kleingruppenschule und der Odenwaldschule seien erdrückend, schreibt Oelkers. Beide Schulen entfremdeten die Kinder systematisch vom Elternhaus und manövrierten sie in eine Abhängigkeit von ihren Lehrern, die sich zu Therapeuten aufschwangen, ohne eine entsprechende Ausbildung zu haben. Teil der «Therapie» war der Missbrauch.

Erhellend ist das Werk aber auch, weil es zum ersten Mal der Frage nachgeht, warum «Dummheit ist lernbar» ein derartiger Erfolg war – und weil es zum ersten Mal benennt, was zumindest Fachleuten längst hätte auffallen müssen: «Die Einfachheit, ja Banalität seiner Sprache und seiner Erkenntnisse» – so formuliert es die ehemalige deutsche Richterin Brigitte Tilmann, die massgeblich an der Aufarbeitung der Missbräuche in der Odenwaldschule beteiligt war.

Natürlich war «Dummheit ist lernbar» ein Produkt seiner Zeit. Es erschien 1976, in einer Zeit, als die Schule als bildungsbürgerliche Institution zumindest in linken Kreisen einen schweren Stand hatte. Viele 68er hatten inzwischen Kinder, manche waren Lehrerinnen und Lehrer geworden, nun wollten sie ihre Ideen umsetzen. Jegge rannte offene Türen ein. Aber das erklärt den Erfolg nur zum Teil. Ein weiterer wichtiger Faktor liegt, wie Damian Miller beschreibt, in Jegges Sprache und dem Aufbau des Buchs. Pädagogikprofessor Miller zeigt auf, dass «Dummheit ist lernbar» wie ein modernes Märchen funktioniert.

Jegge zeichne eine Welt mit eindeutigen Rollenbildern, so Miller: Da sind die bösen Lehrer, die unfähigen Eltern, die armen Kinder als Opfer – und er selbst, der selbstlose Held. Nicht besonders gebildet, doch mit Schläue und Gespür gesegnet. Aber wie es mit Märchen so ist, sie können gar nicht falsch sein. Es war laut Miller nicht das einzige Mittel, das Jegge anwandte, um sein Buch jeder Kritik zu entziehen. Er kokettierte zum Beispiel auch damit, dass sein Werk nicht ausgefeilt sei. Quellen gab er nur an, soweit sie seine Thesen stützten; aus anderen Arbeiten zitierte er zwar auch, aber ohne Quellenangabe, angeblich, weil er deren Autoren nicht blossstellen wollte. So konnte niemand allfällige Gegenthesen nachprüfen.

Vor allem aber erhob Jegge die Erzählungen seiner Schüler zum Beweis für seinen eigenen Erfolg. Es sind Erzählungen, die nicht nachprüfbar waren, weil deren Verfasser anonym blieben. Gleichzeitig kann man sich der Verzweiflung, die in diesen Zeilen anklingt, bis heute nur schwer entziehen. Sie vermitteln eine unglaubliche Authentizität und appellieren direkt ans schlechte Gewissen. Das alles wirkte und schützte Jegge vor jeder Kritik. Und je mehr Erfolg das Buch hatte, desto unangreifbarer wurde sein Autor.

Schülertexte verstümmelt?

Bloss: Authentisch sind die Schülerberichte nicht wirklich. Oelkers Buch enthält auch einen offenen Brief an Jürg Jegge, abgefasst von Markus Zangger, jenem ehemaligen Schüler, der den Missbrauch öffentlich gemacht hat. Es ist eines der erschütterndsten Kapitel, denn es zeigt, wie die Schilderungen der Schüler entstanden. Sie hatten ihre Texte keineswegs freiwillig verfasst, von Jegge bloss freundschaftlich ermuntert. Vielmehr verlangte er von ihnen, ihre schlimmsten Erlebnisse aufzuschreiben, und zwar nach seinen Vorstellungen. Von positiven Erlebnissen wollte er nichts wissen, er konnte sie nicht brauchen.

Jegge selbst schreibt, er habe in diesen Texten nur die Rechtschreibung verbessert und allzu unverständliche Sätze korrigiert. Zangger aber fand seine Zeilen im fertigen Werk «verstümmelt und bruchstückhaft» wieder, und nicht nur seine. Jegge habe die Aufsätze so umgeschrieben und montiert, dass sie in sein pädagogisches Konzept passten.

«Ist Dummheit lernbar?» wird sicher nie ein Bestseller wie das Buch, das darin besprochen wird. Dafür ist es über weite Strecken zu wissenschaftlich-kühl abgefasst. Dennoch ist das Buch wichtig. Denn es ermöglicht einen neuen Blick auf ein Werk, das viele Leserinnen und Leser jahrelang für ein pädagogisches Fachbuch hielten. Geschrieben von einem, der sich als Therapeut ausgab. Markus Zangger schreibt es so: «Du hast uns zu Marionetten in Deinem Puppentheater gemacht.» Das gilt für die Missbrauchten, aber auch für das Publikum, das willig mitspielte.

Damian Miller / Jürgen Oelkers: Ist Dummheit lernbar? Re-Lektüren eines pädagogischen Bestsellers. Zytglogge-Verlag, 267 S., ca. 32 Fr.

(Tages-Anzeiger)