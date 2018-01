Noch 347 im Kanton Zürich – und bald ist ganz Schluss

Die Telefonkabine am Bellevue ist wohl das schönste Publifon des Kantons: Blick auf den See, die Berge, die Promenierenden. Bei warmem Wetter läuft ihr allerdings das Freiluft-Telefon am Fährhafen Meilen den Rang ab. Bald aber wird es trotzdem heissen: kein Anschluss unter dieser Nummer. Die Swisscom betreibt im Kanton Zürich derzeit noch 347 Publifone. Doch seit Anfang Jahr sind ­öffentliche Telefone nicht mehr Teil der Grundversorgung. In den nächsten paar Jahren werden landesweit alle Telefonkabinen verschwinden, im Raum Zürich werden voraussichtlich noch in diesem Jahr 122 der 347 zurückgebaut.

Noch in den 1990er-Jahren bedeutete Telefonwache im Militärdienst, dass ein Soldat an jede Telefonzelle in der Um­gebung abkommandiert wurde, um ­Anrufe entgegenzunehmen. Und zur Grundausrüstung bei Pfadi und Cevi gehörten Münzen, damit im Notfall von einem öffentlichen Telefon aus Hilfe angefordert werden konnte. Damals gab es in der Schweiz 13'400 Telefonkabinen, heute sind es noch knapp 3100. Dazu kommen rund 2000 Publifone in Hotels, Spitälern, Restaurants oder Schulen.

Wir sind auf Abschiedstour. Der Apparat in Rheinau ist vielseitig: telefonieren, rauchen, Abfall entsorgen und auf den Bus warten in einem. Derjenige bei der Rheinbrücke Eglisau schluckt wohl ebenso oft Euros wie Franken. Das Attribut hässlichste Kabine des Kantons gebührt zweifellos einer, die an einem der schönsten Orte des Kantons steht: Eingangs des Städtchen Regensberg ist die Kabine eingezwängt zwischen Garage und Hauseingang. Sie ist noch mit dem alten Swisscom-Logo, dem blauen Telefonhörer, gekennzeichnet, gelb geplättelt und so eng, dass zwei Personen kaum gleichzeitig Platz darin finden.

Winterthur ist bald publifonfrei

Und sie weckt Erinnerungen: Sie war ein Geheimtipp, die Telefonkabine gleich um die Ecke des Schulhauses. Dort traf man sich zum – na ja, eben um sich näherzukommen, wenn dies nicht gleich zum Pausengespräch werden sollte. Dumm nur, dass der Weg zum Lehrerparkplatz daran vorbeiführte. Die Platzwunde musste mit drei Stichen genäht werden, die sie sich zuzog, als sie sich blitzschnell duckte, weil die Lehrerin um die Ecke bog. Und dass die Telefonkabine auf dem Sitzberg im Tösstal im Sommer 1978 trotz regen Gebrauchs durch Husi-Schülerinnen keine Rendite abwarf, war, weil der Apparat so manipuliert werden konnte, dass man mit einem Zweifränkler dem Freund ewig ewige Treue schwören konnte, ohne dass der Zähler lief.

Wer wohl die einsame Kabine bei der Milchhütte in Bachs noch braucht? Sie gehört bestimmt zu jenen rund tausend Kabinen im Lande, die über Tage hinweg unbenutzt bleiben. Und diejenige beim alten Bahnhof Marthalen scheint geradezu sinnbildlich für das Publifon-Sterben: Der Kiosk geschlossen, der Brunnen versiegt, nur die Kabine steht noch da und wartet auf Kunden. Drinnen liegen zwei abgelaufene Taxkarten.

Swisscom entscheidet rollend über den Rückbau der restlichen Kabinen. «Aufgrund von verschiedenen Kriterien», wie Mediensprecher Armin Schädeli mitteilt. Konkreter will er nicht werden. Tatsache ist: Die runden Kabinen in der Stadt Zürich, die zugleich der APG als Plakatständer dienen, haben einen besseren Stand, ist doch für dieses Jahr nur der Rückbau von 22 der 145 Kabinen terminiert. Im Flughafen bleiben vorläufig sämtliche öffentlichen Anschlüsse bestehen, Winterthur wird dagegen Ende Jahr, abgesehen von dem Telefon an der Stadthausstrasse und im Parkhaus Technikum, publifonfrei sein.

Heute kommen laut Swisscom auf 100 Einwohner 140 Mobilfunkteilnehmer – da braucht kaum jemand mehr ein öffentliches Festnetztelefon. Auch die Auslandsgespräche, die früher noch einträglich waren, fallen heute ­wegen Skype und Whatsapp & Co. weg. Weltweit kann nur noch eine einzige Firma in Libyen die Taxcard herstellen, und der Unterhalt der Kabinen ist aufwendig: «Swisscom investiert lieber in zeitgemässe Technologien und nicht mehr ins Publifon», sagt Schädeli. Dazu kommt noch der Unterhalt: Manche ­Kabinen werden häufiger gereinigt als benutzt – als zum Telefonieren benutzt.

Daran knüpfen sich Erinnerungen der andern Art: Mit einer Hand die Nase zuhaltend stehen wir in einer säuerlich riechenden Kabine am Bahnhof Henggart und klingeln den Vater aus dem Bett, weil wir den letzten Zug verpasst haben. In den Telefonbüchern fehlten immer genau die Seiten, die man gebraucht hätte. Und Sprayer oder manche Fussballfans fühlen sich offenbar bis heute von Telefonkabinen magisch angezogen. Sticker der FCZ-Südkurve kleben an der Kabine in Windlach (Stadel), in Regensdorf, bei der Post in Thalwil.

Die Kabine bei der Post Thalwil ist nicht nur von der Form, sondern auch vom Inhalt her speziell. Sie ist eine Bibliothek. Dass Telefonkabinen zweckentfremdet werden, hat Tradition. Für Superman ist sie eine Umkleidekabine, für Harry Potter ein Lift ins Zauberministerium. Und jetzt also eine Bibliothek. Oder ein Hofladen. Oder ein Lebensretter, weil darin ein Defibrillator aufgehängt wird. Swisscom gibt den Gemeinden die Kabinen kostenlos zur Umnutzung ab. Ohne Telefon. Auch Privatpersonen können für rund 3500 Franken Kabinen kaufen.

Die Schöne vom Bellevue wird wohl dieses Jahr überleben, auch die Freizügige am Fährhafen Meilen hat noch kein fixes Ablaufdatum. Und die Enge in Regensberg bleibt offenbar noch ein Weile. Doch sind das alles Gnadenfristen: In ein paar Jahren sind sie alle weg. Wäre da nicht die Denkmalpflege gefordert, um ein paar als Kulturgut zu erhalten? Beim Kanton winkt man ab: «Der Schutz von Telefonkabinen gehört nicht zu den Aufgaben der Denkmalpflege», sagt Mediensprecher Markus Pfanner. «Sie gelten als Mobiliar im Strassenraum wie Sitzbänke oder Litfasssäulen. Und im Unterschied zu Grenzsteinen oder Brunnen, die vom Inventar erfasst werden.» So wird also dereinst der Enkel, wenn er Harry Potter liest, fragen: «Grosi, was ist eigentlich eine Telefonkabine?» (Tages-Anzeiger)