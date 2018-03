Noch ein Grand Prix am Zürichsee

Es soll eine grosse, medienwirksame Veranstaltung werden: der erste «Drone Grand Prix Lake Zurich», ein internationales Drohnenrennen rund um das Schloss Rapperswil. «Wir freuen uns sehr, dass wir 2018 unsere Serie der Drone Champions League mit Rapperswil um einen neuen Austragungsort erweitern können», sagte Herbert Weirather, Drone-Champions-AG-CEO an der heutigen Pressekonferenz. Seine Firma bringe damit erstmals ein internationales Drone Racing Event in die Schweiz.

Maximal neun Teams mit jeweils vier Piloten werden vom 11. bis 13. Oktober 2018 am Grand Prix teilnehmen. Pro Rennen wird nach einer Qualifikation im K.-o.-Modus das Viertel-, Halbfinale und Finale geflogen. Die Steuerung der Renndrohnen erfolgt mittels Funkfernbedienung und Videobrille (FPV).

Nächstes Rennen in Laax

Neben dem eigentlichen Drohnenrennen um das Schloss Rapperswil findet am selben Wochenende in Zusammenarbeit mit der HSR Hochschule für Technik Rapperswil ein Rahmenprogramm statt. «Dort können Interessierte in einem Parcours selber mit Drohnen fliegen, in verschiedenen Workshops die technische Begeisterung entwickeln und sich an informativen Referaten über den privaten Gebrauch von Drohnen informieren», heisst es in der Mitteilung der Veranstalter.

Partner der Veranstaltung sind die HSR, Zürich Tourismus, Laax Weisse Arena und Rapperswil Zürichsee Tourismus. Nach dem Rennen in Rapperswil-Jona soll ein halbes Jahr später, im März 2019, bereits der nächste Grand Prix stattfinden: dann aber in Laax.

Die ersten Drohnenrennen wurden vor einigen Jahren in Australien von Amateuren ausgetragen. Mittlerweile gibt es verschiedene professionelle Ligen. An der ETH Lausanne fand im vergangenen Jahr die Swiss Drone Racing Championship statt.

(sip)