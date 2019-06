Nur wer genügend Grips hat, findet hier heraus

Tizian Schöni ist ratlos. Der 26-Jährige hält zwei Paar Hosen in den Händen. «Es hat Nummern drin», stellt er fest. Nur: Was haben sie zu bedeuten? Das weiss auch die 25-jährige Lina Heusser nicht. Die beiden stehen zusammen mit This Wachter (29) vor einem Spind. Durch die halb geschlossenen Türen ist das Blinken von LED-Lichtern zu sehen. Auch die müssen eine Bedeutung haben. Aber welche?

Tizian, Lina und This rennt die Zeit davon. Plötzlich scheppert ein Lautsprecher, eine Stimme warnt: «Arbeiter, das geht schneller!» Noch 30 Minuten bleiben. Der Adrenalinspiegel steigt. Die drei schauen sich an. Also, nochmals von vorn. Was in dem Raum kann einen Hinweis geben? Wie geht es weiter?

This Wachter und Lina Heusser suchen einen Hinweis. Foto: Aline Bavier

Die drei stehen in Winterthur in einer alten Luftschutzanlage, in den Räumen des ehemaligen Notspitals der Sulzerfabrik. Vor zwei Jahren hat sich hier der Geheimgang 188 eingemietet, ein Anbieter von sogenannten Escape Games oder Escape Rooms. «Escape» heisst auf deutsch «entkommen», und dieser Name ist Programm. Diese Spiele funktionieren, simpel gesagt, so: Eine Gruppe von Spielerinnen und Spielern wird in einen Raum eingeschlossen und muss verschiedene Rätsel und Knobeleien lösen, um wieder hinauszufinden. Überall können sich Hinweise verstecken: Ein Radio sendet, richtig eingestellt, eine Botschaft – sofern man es zum Laufen bringt. Eine Art Kugelbahn, die man zu zweit bedienen muss, öffnet die nächste Tür. Bloss: Wo versteckt sich die Kugel?

Boom ohne Ende

Escape Games sind sozusagen die dreidimensionale Variante eines alten Videogame-Prinzips, in dem der Spieler verschiedene Aufgaben bewältigen muss, um einen Raum weiter zu kommen. Die ersten dieser Spiele wurden vor gut zehn Jahren in Japan eröffnet, Anfang der 2010er-Jahre kam das neue Spiel nach Europa. In der Schweiz öffnete der erste Escape Room im Jahr 2013 in Bern seine Türen. Inzwischen gibt es landesweit rund 150 davon – und die Grenze nach oben scheint offen. Allein den Geheimgang 188 besuchten in den vergangenen zwei Jahren 17'000 Personen. Bei der Eröffnung war es der einzige Escape Room in Winterthur, mittlerweile gibt es deren fünf. Die Konkurrenz schade nicht, sagt Geheimgang-Mitbegründer Miro Hintermüller, solange deren Angebot gut sei: «Man kann zwar jeden Escape Room nur einmal machen. Aber viele Kunden, denen es einmal gefallen hat, besuchen immer wieder neue Games.»

So auch die Gruppe, die der «Tages-Anzeiger» an diesem Sonntag begleitet. Im Kollegenkreis von Lina, This und Tizian gehören die Games schon fast zum guten Ton. Selbst in den Ferien steht immer mindestens ein Escape Room auf dem Programm.

Ein Kompass weist den Weg durch die Mine. Foto: Aline Bavier

Für Mela Kocher ist die Beliebtheit dieser Spiele nicht besonders überraschend. Kocher ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Zürcher Hochschule der Künste mit Schwerpunkt Gamedesign; sie beobachtet die Szene schon seit Jahren und hat auch selbst schon Escape Games mitentwickelt. «Das Spielprinzip ist uralt und einfach zu verstehen», sagt sie, «es bedient die Lust, Grenzen zu überschreiten, fremde Dinge zu durchwühlen und sich in gruselige Situationen zu begeben – aber dennoch weiss man, dass man sicher ist.»

Wobei Letzteres nicht überall gilt: Im Januar kamen in Polen fünf Teenager ums Leben, als in einem Nebenraum Feuer ausbrach. Die Mädchen konnten die Türen nicht öffnen, einen Notausgang gab es nicht. Ein solches Unglück sei in der Schweiz nahezu ausgeschlossen, sagt Miro Hintermüller: «Die Spieler sind permanent unter Videoüberwachung, in jedem Raum gibt es einen Notausgang, und die Feuerpolizei kontrolliert alle Installationen.»

Vom Hobby bis zum Profi

So etwas wie branchenweite Standards gibt es allerdings nicht, ein Verband ist eben erst in Gründung begriffen. Noch ist das Business eines für Enthusiasten und Hobbyanbieter. Auch Miro Hintermüller und sein Partner Cédric Holenstein von Geheimgang 188 sind mehr Tüftler als Geschäftsleute, ein gutes Storyboard ist ihnen wichtiger als das grosse Geld. «Wir können davon leben», sagt Hintermüller, «aber wir verdienen nicht viel mehr als zu Studentenzeiten», sagt Hintermüller.

Längst mischen aber auch Grosse mit. Etwa die Berner Firma Adventure Rooms, die 160 Spiele in 18 Ländern betreibt. Hintermüller erwartet in nächster Zeit eine gewisse Konsolidierung: «Die Ansprüche steigen, je professioneller die Angebote werden.» Auch sei ein Escape Room sehr kostenintensiv. Vor wenigen Tagen ist im Geheimgang 188 ein neues Spiel eröffnet worden. Allein die Einrichtung verschlang rund 50000 Franken. Je nach Gruppengrösse zahlen die Spielenden zwischen 30 und 50 Franken pro Person – dafür ist ein Mitarbeiter rund zwei Stunden im Einsatz.

This, Lina und Tizian haben nach gut 45 Minuten unter grossem Getöse das letzte Rätsel geknackt, jubelnd und lachend kommen sie zurück in die Freiheit. Schon jetzt ist klar: Sie werden sich wieder irgendwo einschliessen lassen. Weil ihnen das Knobeln zu viel Spass macht.

(Tages-Anzeiger)