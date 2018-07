O-Bike bankrott: Muss jetzt die Stadt die restlichen Velos entsorgen?

Seit der Asiatische Veloverleiher O-Bike seien Rückzug aus der Schweiz bekannt gegeben hat, ist ist Firat Kutal vom Zürcher Zügelunternehmen Umzug 24 ein viel beschäftigter Mann. Er hat in halb Europa Abnehmer gefunden für die über 600 Zürcher O-Bikes. In Serbien etwa soll ein Teil der Velos geschliffen, bemalt und mit neuen Logos versehen werden, andere werden in ihre Einzelteile zerlegt.

Auch hier gibt es für Kutals Mitarbeiter viel Arbeit: Bis Ende Juni hätten alle Velos aus den Strassen Zürichs verschwunden sein sollen, so die Abmachung mit der Stadt. Doch das Einsammeln erweist sich für seine Firma als schwierig, das Ortungssystem ist seit Monaten nicht mehr in Betrieb ist. Um die letzten paar hundert Fahrräder zu finden, hat Kutal er die Bevölkerung um Hilfe gebeten.

O-Bike ist bankrott

Nun vermelden Singapurer Medien, dass O-Bike Pleite sei. Der Betrieb in der Heimatstadt des Unternehmens wurde aufgrund neuer Abstell-Regeln eingestellt, die Kunden des Unternehmens warten weltweit auf die Rückerstattung ihrer Kaution, wie «20 Minuten» schreibt. Auf ihrer offiziellen Facebook-Seite meldet eine Singapurer Regierungsbehörde, dass inzwischen auch zwei Insolvenzverwalter eingesetzt wurden.

Deshalb rechnet man im Tiefbauamt der Stadt Zürich damit, für die noch herumstehenden Fahrräder das Einsammeln zu übernehmen, wie die «NZZ» schreibt. Auch weil unklar ist, wie viele der einst über 600 O-Bikes überhaupt noch in der Stadt herumstehen.

Wie private Velos behandelt

Und sowieso, es gelten für alle Fahrräder in Zürich die gleichen Regeln: Zweiräder, die mindestens vier Wochen auf öffentlichem Grund unbewegt bleiben, werden von Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ) eingesammelt. Diese Frist laufe für die herumstehenden O-Bikes noch bis Ende Juli, heisst es bei der Stadt. Laut Mike Sgier, Sprecher des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements hat sich die Gleichbehandlung von privaten Fahrrädern und Leihvelos bewährt.

Auch die Kommunikation mit dem Umzugsunternehmen habe bisher gut funktioniert. Falls nach Ablauf der vierwöchigen Frist tatsächlich die Mitarbeiter von ERZ die übrigen O-Bikes einsammeln müssten, könnten diese danach an einen Schrotthändler verkauft werden. (Tages-Anzeiger)