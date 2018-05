Oberländer Heim wehrt sich gegen Misshandlungsvorwürfe

Es war ein schwieriges Leben. Es begann in einfachen Verhältnissen und endete eingerollt in einem Teppich in einem Wald. Dazwischen lag der Kampf um ein Leben, das greifbar schien – aber in Wahrheit unerreichbar war.

So schilderte die «NZZ am Sonntag» (NZZaS) das Leben Isabella T.s in der Ausgabe vom Wochenende. Die 20-Jährige verschwand im November 2017 in einer Partynacht in Zürich und wurde drei Monate später tot in einem Thurgauer Waldstück aufgefunden.

Die Realität war so ganz anders

Isabella T. wollte ein Leben leben, wie sie es aus Musikvideos und von Youtube kannte. Dazu war sie bereit, viel zu geben. Sie verkehrte in angesagten Zürcher Clubs, bandelte, um an Alkohol und Drogen zu kommen, mit Männern an. Im Rausch musste es sich anfühlen wie in jenen Videos – nach dem Rausch war da nicht mehr viel: Isabella T. arbeitete bei einer Fast-Food-Kette und hatte Schulden.

Mitschüler berichten von drakonischen Strafen der Heimleiter. Man habe ihnen Pferdezaumzeug umgebunden und sie damit um den See gezogen.



Die gebürtige Serbin wurde früh in einem Internat untergebracht, nachdem sie sich mit 12 ins Koma gesoffen hatte. In der Stiftung Buechweid in Russikon, wo Isabella T. bis vor vier Jahren untergebracht war, sei mit harter Hand erzogen worden, schreibt die NZZaS. Mitschüler berichten von drakonischen Strafen der Heimleiter. Man habe ihnen Pferdezaumzeug umgebunden und sie damit um den See gezogen. Manche Kinder hätten im Keller schlafen müssen.

Kündigung wäre die Folge gewesen

Im «Zürcher Oberländer» (ZO) nimmt nun die Institution Stellung zu den Vorwürfen: Sie würden nicht den Tatsachen entsprechen, sagen Gesamtleiter Werner Scherler und die Internatsleiterin Claudia Maurer.

Sicher käme es vor, dass es Mitarbeitern im Umgang mit den Kindern «auch einmal den Hut lupft», wird Scherler zitiert. Schliesslich kämen sie in Situationen, in denen sie von Kindern tätlich angegriffen und massiv beleidigt würden. «Nicht jeder hält dem Stand», so der Gesamtleiter; man spreche rund drei Kündigungen im Jahr aus.

Scherler räumt ein, dass es vorkomme, dass Kinder um den See laufen müssten, wenn sie sich nicht an die Regeln hielten. «Aber sicher nicht mit Zaumzeug», wie von der NZZaS geschildert. Würde dies passieren, erhielte der ­betroffene Mitarbeiter eine fristlose Kündigung, wenn nicht sogar zusätzlich eine Strafan­zeige, sagt Scherler. Er und auch Claudia Maurer glauben, sie hätten davon erfahren, wäre so etwas tatsächlich vorgefallen.

Wenn Kinder gewalttätig werden, müssen sie einen Sandhaufen ab­tragen und einen Meter nebenan wieder auftürmen.

Ebenfalls falsch sei, dass Kinder im Keller schlafen müssen. Maurer sagte im ZO: «Wenn Kinder die Nachtruhe nicht eingehalten haben, ist es früher vorgekommen, dass sie im Hobbyraum, der sich im Untergeschoss befand, auf einer Matratze schlafen mussten.» Dieser Raum komme aber keineswegs einem Keller gleich. «Er ist eingerichtet wie ein normales Zimmer.» Von dieser Massnahme sehe man inzwischen ab.

Sinnlose Gewalt, sinnlose Aufgabe

Scherler und Maurer geben im Gespräch mit dem ZO Einblick in den Alltag ihrer Institution – er scheint weder für Kinder noch für Betreuer einfach: In einem Heim mit Kindern, die eine ­gewisse Vorgeschichte hätten, müssten Grenzen aufgezeigt werden. «Wenn sie gewalttätig werden, müssen sie einen Sandhaufen mit einer Schaufel ab­tragen und einen Meter nebenan wieder auftürmen», sagt Scherler. Eine Aufgabe, die ebenso sinnlos sei, wie Gewalt anzuwenden.

Im Vordergrund stehe stets, die Kinder zu unterstützen, zu ermutigen und sie auf den richtigen Weg zu ­führen, sagt Maurer. «Leider gelingt uns das nicht immer.» Auch dafür steht der Fall Isabella T. (bra)