Panama Papers: Acht Verfahren in Zürich eröffnet

Zürich als Weltstadt des Geldes, als Weltstadt der Banken und Finanzdienstleister. Da erstaunt es nicht, dass es die SP wundernahm, ob in den berühmten Panama Papers, welche von einem Medienkonsortium (unter ihnen Tagesanzeiger.ch/Newsnet) publik gemacht wurden, auch Zürcher Namen zu finden sind. Also fragten drei SP-Kantonsräte bei der Regierung nach.

Tatsächlich hat die Zürcher Steuerverwaltung zehn Namen von im Kanton Zürich steuerpflichtigen Personen vom Bund erhalten. Die Eidgenössische Steuerverwaltung hatte die vom Konsortium öffentlich gemachte Online-Datenbank mit den in den Papers genannten Namen durchforstet und die zehn nach Zürich geschickt.

Die Resultate der Nachforschungen durch das Steueramt sind nun in einer Antwort des Regierungsrats zu lesen. Sie fallen je nach Sichtweise ernüchternd oder positiv aus: Zwei Personen haben laut Steueramt ihre Beteiligungen an den in den Panama Papers genannten Firmen hier korrekt deklariert. Gegen acht weitere Personen wurden Nachsteuer- und Hinterziehungsverfahren eröffnet.

Nicht selber an Offshore-Firmen beteiligt

Diese ergaben wiederum, dass es sich meist um Vermögensverwalter handelte, welche nicht selber wirtschaftlich an den Offshore-Gesellschaften beteiligt waren. Sie waren von ihren Kunden als Treuhänder oder «Organe» (zum Beispiel Verwaltungsratsmitglied) eingesetzt worden.

Die acht Verfahren wurden deshalb eingestellt. Bussen wurden keine verhängt, und Nachsteuern waren keine zu erheben.

Wie konnten sie es beweisen?

SP-Kantonsrat Tobias Langenegger lobt die «seriösen Antworten» der Regierung auf seine Fragen. Dass bei Tausenden involvierten Schweizer Firmen am Ende acht Vermögensverwalter im Kanton Zürich übrig bleiben und diese auch nicht belangt werden können, zeige die ganze Problematik, welche die Panama Papers ans Licht gebracht hat, findet Langenegger. «Bei diesen verschachtelten Firmenkonstrukten stossen die Steuerbehörden an ihre Grenzen.»

Für den SP-Politiker stellen sich nun weitere Fragen: Wie konnten diese Treuhänder beweisen, dass nicht ihr Geld in diesen Offshore-Firmen steckt? Wer sind die Mandanten der Vermögensverwalter? Die SP prüfe deshalb, ob sie einen weiteren Vorstoss zur Thematik nachgereicht.

7 Milliarden Schwarzgeld ans Licht gekommen

Erfolgreicher war bekanntlich die Steueramnestie, welche seit 2010 im Kanton Zürich gilt. Durch straflose Selbstanzeigen sind seither 7 Milliarden Franken an Vermögen zum Vorschein gekommen und wurden Bund, Kanton und Zürcher Gemeinden 600 Millionen an Nachsteuern bezahlt.

Die Rekordzahl von 6150 Selbstanzeigen wurde im Kanton Zürich 2017 verzeichnet. Grund dafür ist der automatische Informationsaustausch mit den Steuerbehörden zahlreicher Länder. Besonders aufgeschreckt wurden jüngst Gastarbeiter, welche in ihren Herkunftsländern in der Schweiz undeklarierte Häuser und Konti unterhielten.

