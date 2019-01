Partei auf Schleuderkurs

Noch ist es nicht so lange her, da war die SVP Vorbild, was Professionalität, Führungsstärke und Engagement im Wahlkampf angeht. Wie viel davon übrig ist, zeigt der heutige Solo-Auftritt von Roger Köppel.

Die Medienmitteilung von SVP-Kandidat Köppel erscheint nicht unter dem SVP-Logo sondern unter der Weltwoche-Adresse. Parteipräsident Konrad Langhart weiss bis kurz vor dem Medientermin weder von Köppels Kandidatur noch von dessen Wahlkampfprogramm. Er macht zwar gute Miene zum bösen Spiel und gibt sich erfreut. Doch dirigiert wird die SVP heute nicht mehr aus der Parteizentrale.

Mag sein, dass dies für den kurzfristigen Erfolg der SVP bei den kommenden Wahlen kein Nachteil ist. Langfristig braucht die grösste Kantonalpartei der Schweiz, aber mehr als einen scharfzüngigen Ständeratskandidaten, der sich um seine Partei foutiert und sich als Vertreter seines Verlages anpreist.

Wenn die SVP die Glaubwürdigkeit bei ihren Kernwählern, bei den Bauern und Gewerblern nicht verlieren will, braucht Sie ein Parteipräsidium, das Themen setzt und auch die guten Rösser im Stall an die Zügel nimmt. (Tages-Anzeiger)