Plötzlich bemerkte sie die Stichverletzungen

Kurz nach 1 Uhr meldete sich in der Nacht auf Donnerstag eine 20-Jährige bei der Notrufzentrale der Stadtpolizei. Sie und ihre 19-jährige Freundin seien kurz nach Mitternacht von zwei Unbekannten tätlich angegangen worden seien. Dabei habe sie mehrere Stichverletzungen erlitten, weshalb sie jetzt im Spital in Behandlung sei.

Die junge Frau sagte den ausgerückten Polizisten, dass sie und ihre Kollegin gegen 0.20 Uhr auf der Heinrichstrasse stadtauswärts unterwegs gewesen seien. Auf der Höhe der Verzweigung mit der Motorenstrasse sei sie von einem entgegenkommenden Mann unvermittelt angerempelt worden. Als sie diesen Mann darauf ansprach, wurde er handgreiflich. Ihre Begleiterin habe helfen wollen, und plötzlich sei ein zweiter Unbekannter aufgetaucht und auf sie losgegangen.

Nach einem kurzen Gerangel sei den Frauen schliesslich die Flucht in Richtung Gasometerstrasse gelungen. Kurze Zeit später habe sie bemerkt, dass sie mehrere Schnitt- und Stichverletzungen am Körper habe. Daraufhin habe sie sich umgehend in die Notfallaufnahme begeben. Die Kollegin erlitt beim Vorfall leichte Verletzungen.

Kein Zusammenhang mit der WM

Der Vorfall stand laut der Polizei nicht in direktem Zusammenhang mit den Fussballfeierlichkeiten an der nahen Langstrasse, wo es nach dem Spiel der Schweiz zwei Stunden zuvor hoch her ging. Die beiden Frauen seien nicht mit Fanutensilien unterwegs gewesen. In der Nacht auf Sonntag ist ganz in der Nähe, auf der anderen Seite der Langstrassenunterführung, ein 29-Jähriger von zwei Unbekannten mit einer Stichwaffe verletzt worden. Die Täter wurden damals als Asiaten beschrieben.

Die Stadtpolizei Zürich sucht jetzt Zeugen des Vorfalls an der Heinrichstrasse. Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Einer ist 20 bis 25 Jahre alt, etwa 175 cm gross, mittlere Statur, blonde Haare. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und darunter ein weisses T-Shirt. Der zweite ist 160-165 cm gross, magere Statur, dunkler Teint. Er trug eine Brille, einen schwarzen Kapuzenpullover und ein dunkles Tuch über Mund und Nase. (hub/sda)