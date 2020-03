Plötzlich diese Weite: Parlament im Oerliker Corona-Exil

Die Sitzordnung ist gewöhnungsbedürftig. So sitzt SVP-Fraktionspräsident Martin Hübscher gleich neben seinem SP-Pendant Markus Späth in der vordersten Reihe. Normalerweise sind in den Parlamenten jene Parteien nebeneinander positioniert, welche einander auch politisch nahe stehen.

Aber die beiden Politiker sitzen ohnehin nicht physisch da, sondern sind erst durch Namenstafeln auf Tischen gekennzeichnet. Willkommen im neuen Saal der Zürcher Demokratie! Er befindet sich gleich neben dem Hallenstadion in Zürich-Oerlikon, im obersten Stock der Messe Zürich. Die Halle 7 wurde letztmals im Januar für Prüfungen der Uni Zürich benutzt. Normalerweise stellt dort auch die Töff-Messe Swiss-Moto aus, dieses Jahr aber brauchte sie den Saal nicht.

Wie in der Schule

Die Mitglieder des Kantonsrats werden sich neu orientieren müssen, da sie so angeordnet sind wie früher eine Schulklasse: Alle schauen in Richtung des etwas erhöhten «Bocks», wo – statt des Lehrers – das dreiköpfige Ratspräsidium sitzt. Die Sitze im gewohnten Umfeld, dem altehrwürdigen Saal des Rathauses am Limmatquai, sind in Hufeisenform angeordnet, so dass sich die SVP und die SP genau gegenübersitzen und bei Bedarf Auge in Auge anpflaumen können. Aber dieser Raum ist in Coronazeiten viel zu eng. Deshalb der Umzug.

Neu ist für Kantonsratsmitglieder, dass sie zum Rednerpult schreiten müssen. Foto: Samuel Schalch

Ungewöhnlich an der neuen Stätte ist denn auch die Weite. In der Ära des Social Distancings sind alle 180 Tische mindestens zwei Meter auseinandergereiht. Gleich nach dem Bock und den Tischen des Ratssekretariats kommt das Rednerpult. Dorthin wird es jede und jeden verschlagen, der etwas zu sagen hat. Von zuhinterst muss schon fast Reisezeit einberechnet werden.

Die SVP ist gelb, die SP rosa

Ratspräsident Dieter Kläy wird von der Empore aus nicht von allen Parlamentsmitgliedern das Weiss in den Augen sehen. Vor ihm breiten sich die Parteien wellenförmig aus. Die erste und grösste Welle bilden links die SP-Abgeordneten, die mit rosafarbenen Schildchen ausgestattet werden, und rechts jene der SVP, welche die Farbe gelb erhielten. In der zweiten Welle sind hintereinander die GLP (in Pastellgrün) und die grellgrünen Grünen gereiht, womit der rot-grüne Austausch unterbrochen wird. Rechts füllen die blauen Freisinnigen den zweiten rechten Flügel alleine aus. Die dritte Welle bilden von links nach rechts die lila AL, die weisse EVP und die orangefarbene CVP. Die Sidekicks bilden die Medien, welche auf beiden Seiten zehn Tische erhalten.

Die Sicht des Ratspräsidenten: Links die SP, rechts die SVP. Foto: Samuel Schalch

Hinter dem Ratspräsidium und den neun Tischen für die sieben Regierungsratsmitglieder, welche seitlich und etwas tiefer sitzen, können auf zwei grossen Bildschirmen die Namen der Redner und die Resultate der Abstimmungen projiziert werden. Ohnehin hat der Saal einen Oberbau, der mit den schwarzen Gerüsten fürs Licht an ein Konzertlokal erinnert.

Ein Sheddach für Industrieaffine

Auf ihre Kosten kommen jene, die Industrie-Chick schätzen, beim Aufblicken. Es ist ein Sheddach, das ein Minimum an natürlichem Licht hereinlässt. Die Solarpanels werden aufgrund der Neigung aber nicht etwa die Grünen, sondern nur die Letztplatzierten des Trios AL/EVP/CVP sehen. Und der Anblick der mächtigen Dach-Antenne, welche für besten Empfang sorgen wird, ist den CVP-Mitgliedern vorenthalten.

Es ist ein Provisorium: Zutrittskarte für den Exilsaal des Kantonsrats. Foto: Samuel Schalch

Ausgestattet ist das kantonsrätliche Messe-Exil auch mit zwei grossen Kommissionszimmern und drei kleinen Cafeterias – damit sich die Politikerinnen und Politiker etwas verteilen.

Behörde, nicht Veranstaltung

Aber wofür das alles, wo doch Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli dem Kantonsrat jedwelche Plenarsitzung verboten hat? Das Parlament hat das Zepter wieder übernommen. «Wir müssen dafür sorgen, dass die Zürcher Politik funktionsfähig bleibt», sagt Kläy. Die Ratsleitung wird also, Versammlungsverbot hin oder her, ab jetzt selber entscheiden, ob der 180-köpfige Kantonsrat tagt oder nicht. Dieser ist keine vom Bund verbotene private oder öffentliche Veranstaltung, sondern eine Behörde, so die Begründung.

Eine Ratssitzung geschähe nicht aus einer Laune heraus, sondern schreibt die Kantonsverfassung vor. Artikel 72 befasst sich mit dem Notstand und unter Absatz 2 steht klipp und klar: «Notverordnungen unterbreitet er (der Regierungsrat) unverzüglich dem Kantonsrat zur Genehmigung.» Und derartige Notverordnungen sind in der Pipeline, so hört man.

Premiere: Live-Stream fürs interessierte Publikum world wide. Foto: Samuel Schalch

Für den kommenden Montag reicht es wegen der viertägigen Einladungsfrist nicht, aber der Kantonsrat könnte am 30. März zusammenkommen – und so wenigstens einen Hauch von Normalität in den politischen Betrieb bringen. Und da kein Publikum erlaubt ist, käme es zu einer weiteren, bisher politisch unerwünschten Premiere: Ein Live-Streaming der Ratsdebatte.