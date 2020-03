Plötzlich keine Parkbussen mehr im Kanton Zürich?

Alleine die Stadt Zürich verteilt jährlich rund 460'000 Parkbussen. Geht es nach der Meinung von Sicherheitsvorsteher Mario Fehr (SP), müsste damit jetzt bis auf Weiteres Schluss sein – und zwar gleich im ganzen Kanton. Mit dieser Bitte gelangt Fehr am Donnerstag in einem Schreiben an die Polizeivorsteherinnen und Polizeivorsteher des Kantons Zürich.

Er schreibt: «Aufgrund der besonderen Lage sind viele Personen gezwungen, mit dem Auto zur Arbeit zu gehen.» Und fügt an: «Aus diesem Grund bitten wir Sie in dieser speziellen Lage um den weitgehenden Verzicht bei der Ausstellung von Parkbussen.» Bussen soll es nur noch für jene geben, die mit ihrem Fahrzeug den Verkehr oder Notfalleinrichtungen behindern.

Fehrs Forderung stellte auch schon die Zürcher SVP in den Raum. Eine entsprechende Mitteilung ging am Mittwoch an die Medien raus. «Der Dumme in der aktuellen Situation ist der Büezer, der sich an die Weisungen des Bundes hält, das Auto benützt und dann eine Parkbusse zum Dank erhält», hiess es darin. Und FDP-Kantonsrat Thomas Vogel hat ebenfalls schon einige Tage für Gratisparkplätze in der Stadt geweibelt. «Ich bin hocherfreut», schreibt Vogel nun in einer Mitteilung, «dass Mario Fehr meine Forderung aufgenommen hat.»

Stadtpolizeien mit neuen Regimes

Unabhängig von Fehrs Schreiben hatten bereits am Donnerstagmorgen die beiden Stadtpolizeien Zürich und Winterthur ein neues, kulantes Bussenregime kommuniziert. Der Hintergrund: die Empfehlung des Bundes, den ÖV aufgrund der Massnahmen gegen das Coronavirus zu meiden. Das Ziel: Mitarbeitende des Gesundheitswesens und der allgemeinen Grundversorgung gratis parkieren zu lassen.

Zur Grundversorgung gehören:

Gesundheitseinrichtungen wie Spitäler, Arztpraxen und Pflegeheime

Lebensmittelläden

Imbiss- und Take-away-Betriebe

Apotheken

Drogerien

Verkaufsstellen von Telecomfirmen

Banken

Poststellen

Garagen und andere Werkstätten für Transportmittel

Tankstellen

Bahnhöfe und andere Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs

öffentliche Verwaltung

soziale Einrichtungen

Anders als Fehrs allgemeine Forderung, auf Parkbussen künftig gänzlich zu verzichten, knüpfen die beide Städte die Gratisparkplätze an eine Spezialbewilligung. Diese Parkbewilligungen berechtigen dazu, ein Fahrzeug unentgeltlich in den Städten auf einem weissen Parkfeld oder in den blauen Zonen zu parkieren, aber nur so lange wie nötig und während der Arbeitszeit.

Firmen, die eine solche Bewilligung möchten, können sich ab sofort bei den Stadtpolizeien mit einem begründeten Antrag melden. Die Stadtpolizei habe zudem mit den Spitälern in der Stadt Zürich bereits Kontakt aufgenommen und Lösungsvorschläge erarbeitet. «Mitarbeitende der Spitäler müssen sich daher nicht mehr selbst um die speziellen Parkkarten kümmern», heisst es in der Mitteilung.

Die neuen Regeln der Stadtpolizeien sind bereits in Kraft – und gelten auch. Die Stadt Zürich wird die Praxis auf Mario Fehrs Bitte hin auch nicht anpassen. «Wir hatten bereits vor diesem Brief eine grosszügige Regelung für all jene geschaffen, die eine solche nun auch wirklich brauchen», sagt Mathias Ninck, Sprecher des Stadtzürcher Sicherheitsdepartements. Der Verkehr müsse trotz der besonderen Lage weiterhin geregelt werden – auch für die Sicherheit der Bevölkerung, damit die Blaulichtorganisationen möglichst ungehindert vorankommen.

Mario Fehr selber findet die Lösung der Zürcher und Winterthurer zwar einen Schritt in die richtige Richtung. Aber: «Es dauert zu lange und ist zu bürokratisch», sagt er. In der Stadt Adliswil beispielsweise habe man inzwischen beschlossen, keine Parkbussen mehr zu verteilen.