Politiker erstatten Strafanzeige wegen zerstörter Plakate

Mehr als ramponiert sind die SVP-Wahlwerbungen in den Ortschaften Flurlingen, Uhwiesen, Dachsen und Feuerthalen. Die SVP zeigte sich in einer Mitteilung vom Donnerstag erschreckt über die Art und Weise der Zerstörung, also dass die Blachen nicht überklebt wurden, sondern dass die Köpfe herausgetrennt wurden.

Das sei ein Zeichen zunehmender Verrohung der Gesellschaft. Gewaltakte würden sich immer mehr auch auf Politiker erstrecken.

Auch im Zürcher Oberland wurden Wahlplakate demoliert, wie die «Zürichsee-Zeitung» berichtete. Mehrere Werbungen wurden entfernt, umgestossen oder beschädigt. In Hombrechtikon waren aber nicht SVP-Plakate Ziel der Vandalen, sondern jene von linken Parteien und der BDP. Der Präsident der SP Hombrechtikon hat inzwischen Anzeige erstattet. Er gehe von gezielten Aktionen aus.

(sip/sda)