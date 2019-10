Polizistin in Winterthur angefahren und schwer verletzt

Im Winterthurer Stadtkreis Seen hat ein 20-jähriger BMW-Fahrer auf der Flucht eine 39-jährige Polizistin angefahren und schwer verletzt. Deshalb war ein Grosseinsatz der Polizei im Gange. Mediensprecher Ralph Hirt von der Kantonspolizei hat vor Ort informiert. Er sprach von einer besonders brutalen und verwerflichen Tat.

Zuvor hatte die Polizei den Mann verdeckt verfolgt, weil er am frühen Morgen in Neftenbach einen BMW der Luxusklasse gestohlen hatte. In der Tösstalstrasse habe man dann einen Kontrollpunkt eingerichtet. Weil der Mann dies aber bemerkte, sei er nach links ausgewichen und habe dabei eine Polizistin angefahren.

Ihre Kollegin feuerte darauf einen Schuss ab. Später hat die Kantonspolizei den Fliehenden verhaftet. (hwe)