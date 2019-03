Professorin wirft ETH Korruption vor

Diese Vorwürfe an die Adresse der ETH haben es in sich: Von Führungsmängeln an der Hochschule, Sexismus und Korruption spricht Physikprofessorin Ursula Keller in einem Interview mit dem Onlinemagazin «Republik». Es habe zu viele Ungereimtheiten gegeben, als dass man ihre Kollegin Marcella Carollo mit gutem Gewissen entlassen könnte. Die ETH plant deren Entlassung wegen Vorwürfen, sie habe sich gegenüber Doktorierenden unkorrekt verhalten.

Keller hält dagegen, im Schweizerischen Rechtsstaat hätten Beschuldigte als unschuldig zu gelten, solange ihnen keine Verfehlung zweifelsfrei nachgewiesen sei. Die gegen Carollo erhobenen Vorwürfe seien nie mit der gebotenen Sorgfalt überprüft worden. Deshalb könne niemand sagen, ob die Professorin oder die Doktoranden die Wahrheit sagten.

«Ich bin die heutige Anna Göldi»

Carollo selbst betonte in einem Interview mit der «Weltwoche», die ETH habe nie gesagt, welches unangemessene Benehmen sie ihr vorwerfe. Den in den Medien erhobenen Vorwurf des Mobbings weist sie zurück. Sie sei nie beleidigend gewesen. Sie habe nur sichergestellt, dass die Doktoranden ihr maximales Potenzial erreichten.

«Ich bat meine Studenten, eine Stunde täglich zu lesen, benutzte aber niemals eine unangemessene Sprache.»Marcella Carollo, von der Entlassung bedrohte Professorin

«Ich bat meine Studenten, eine Stunde täglich zu lesen, benutzte aber niemals eine unangemessene Sprache und sprach schon gar nicht von irgendwelchen Gehirngrössen», sagte sie in dem Interview. «Die Kampagne gegen mich, das ist Mobbing.» Sie sei mit den Vorwürfen nie richtig konfrontiert worden. Alles sei geheim gehalten worden. Carollo verlangt nach einem fairen Verfahren und vergleicht sich selbst mit der letzten Hexe, die in der Schweiz verbrannt wurde: «Ich bin die heutige Anna Göldi.»

«Als Frau im Haifischbecken»

Mit einem männlichen Professor wäre man anders umgesprungen, ist Carollos Berufskollegin Keller überzeugt: «Man hätte aufgrund schwammiger Vorwürfe einen Professor nicht sofort belastet. Wahrscheinlich hätte man einen männlichen Kollegen im Physikdepartement sogar reingewaschen, wenn er nachweisbar schuldig gewesen wäre.» Als Frau sei man im Physikdepartement in einem Haifischbecken.

«Einen Mann hätte man im Physikdepartement wahrscheinlich sogar reingewaschen, wenn er schuldig gewesen wäre.» Ursula Keller, ETH-Professorin

Der Hochschule wirft sie gravierende Führungsmängel vor und fordert eine klare Trennung von Kompetenzen. Die ETH werde von inoffiziellen Koalitionen gelenkt, die sämtliche Macht auf sich vereinigten. Es gebe einen inneren Kreis von Professoren, die «ein bisschen gleicher als die anderen» seien. Diese hätten zum Beispiel die Transparenz bei der Vergabe von Geldmitteln so gut wie abgeschafft. «Im Grunde spreche ich von Korruption», sagt Keller. In Carollos Fall warnt die Physikprofessorin den ETH-Rat: Falls dieser der beantragten Entlassung zustimme, werde sie eine parlamentarische Untersuchung fordern.

Juristisch eher nicht gerechtfertigt

Die Schulleitung hat die Entlassung der Professorin am ehemaligen Institut für Astronomie nach Vorwürfen über ungenügendes Führungsverhalten beantragt. Eine Administrativuntersuchung empfahl die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses.

Die Kündigung eines Professors oder einer Professorin ist jedoch nicht einfach. Die Professorenverordnung sieht vor, dass zunächst eine Kommission die Angemessenheit der Kündigung prüft. Den Entscheid, ob beim ETH-Rat ein Antrag auf Entlassung eingereicht wird, trifft dann der ETH-Präsident gemeinsam mit der Schulleitung.

Die Kommission befand, dass eine Entlassung aus juristischer Sicht eher nicht gerechtfertigt sei. Die Professorin sei erst spät verwarnt worden und habe daher keine Möglichkeit gehabt, ihr Verhalten anzupassen. Trotzdem plant die ETH die Entlassung. Die Professorin zeige keine Einsicht, dass sie sich unkorrekt verhalten habe. Es sei keine Aussicht auf Besserung zu erkennen. (hub/sda)