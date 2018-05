Prüfer betrügt an der Prüfung

Die Kantonspolizei Zürich hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland in einem Ermittlungsfahren zwei Betrüger einer eidgenössischen Berufsprüfung überführt. Wie die Kantonspolizei heute Dienstag mitteilt, seien während der Tests mehrere Spick-Zettel auf dem Schulareal gefunden worden. Der Präsident der Schweizerischen Fachprüfungskommission der Immobilienwirtschaft in Winterthur habe daraufhin am 21. Februar Anzeige wegen Betrugs erstattet.

Einen Tag nach der Anzeige habe sich eine 29-jährige Kandidatin bei der Kommission gemeldet und angegeben, die Spickzettel erstellt zu haben. Die Ermittlungen der Kantonspolizei haben jedoch ergeben, dass die Frau die Unterlagen von einem 36-jährigen Mitglied der Prüfungskommission erhalten hatte. Der Schweizer habe der Kandidatin den Unterlagen samt Antworten im Vorfeld der Prüfungen zukommen lassen.

Die Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland hat gegen die beiden mutmasslichen Täter ein Verfahren eingeleitet. (tif)