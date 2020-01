Prüfungspanne an Zürcher Fachhochschule?

Es war ein Student der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), dem die Panne gemäss einem Bericht im «Blick» aufgefallen ist. Er habe sich für die Abschlussprüfung im Kurs «Einführung in die Buchhaltung» vorbereiten und hierzu auf der Schulplattform Moodle alte Prüfungen durchgehen wollen.

Dabei sei plötzlich eine Datei mit neuen Aufgaben erschienen, die der Student gleich zu lösen begann – bis sie ebenso plötzlich wieder verschwunden sei. «Die ZHAW hat gepatzt und selber die aktuelle Abschlussprüfung hochgeladen», sagt der 21-Jährige zum «Blick».

ZHAW hat noch keine Erklärung

Ob dies tatsächlich so ist, war bei der ZHAW auf Anfrage nicht in Erfahrung zu bringen. Ein Sprecher der Schule konnte die Information weder bestätigen noch dementieren. Man sei derzeit «mit Hochdruck» daran, zu klären, was vorgefallen ist.

Sicher ist, dass die Schülerinnen und Schüler den angekündigten Test nun in den Ferien absolvieren müssen. Denn gemäss «Blick» ist, kurz nachdem die ominösen Prüfungsfragen auf Moodle wieder verschwunden sind, eine Mail an die knapp 200 Studenten verschickt worden. Darin werden sie darüber informiert, dass die Prüfung um eine Woche verschoben werden muss. Als Grund für diese Massnahme nennt die Schule technische Probleme.

Schon im vergangenen Sommer kam es zu einer Prüfungspanne bei der ZHAW. Damals vergass ein Dozent sämtliche Matheprüfungen einer Klasse im Zug. Trotz intensiver Bemühungen sei es nicht mehr gelungen, die Prüfungen vor der Vernichtung zu retten. «Sie wurden von den SBB fachgerecht entsorgt», teilte die Schule damals den Studierenden mit.

(tif)