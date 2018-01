Rentner erschiesst seine Ehefrau im Spitalbett

Das Ehedrama hat sich in der Nacht auf Mittwoch im Spital in Affoltern am Albis im Knonauer Amt ereignet. Kurz nach Mitternacht hörten Pfleger im Zimmer einer 83-jährigen Patientin Schüsse. Als das Pflegepersonal nachschaute, fand es die Patientin mit einer Schussverletzung im Bett liegend. Am Boden neben dem Bett lag ihr gleichaltriger Ehemann. Er hatte ebenfalls eine Schussverletzung. Die Kantonspolizei Zürich geht davon aus, dass der Mann zuerst auf seine Ehefrau schoss und dann sich selber richtete.

Das Motiv und der genaue Sachverhalt werden nun von der Kantonspolizei, der Staatsanwaltschaft und dem Forensischen Institut Zürich untersucht. Wie lange die Frau bereits im Spital lag und in welcher gesundheitlichen Verfassung sie sich befand, gibt die Polizei «mit Rücksicht auf den Persönlichkeitsschutz» nicht bekannt.

War es erweiterter Suizid?

Ebenfalls teilt sie nicht mit, wie der Mann mitten in der Nacht ins Zimmer seiner Ehefrau gelangt ist. Das Spital Affoltern am Albis ist für Besucher abends bis 20 Uhr geöffnet. Danach überwacht ein Securitasmitarbeiter den Eingangsbereich in der Empfangsloge. Laut dem Spitaldirektor ist es aber für Angehörige möglich, auch nach 20 Uhr Patientinnen und Patienten zu besuchen: «Wir suchen jeweils nach individuellen Lösungen.» Das heisst also, dass der Ehemann sich schon vor Mitternacht ins Spital begeben haben könnte.

Ansonsten hält sich das Spital mit Informationen zurück. Der Direktor beruft sich auf das Arztgeheimnis. In welcher Abteilung die Schussabgabe erfolgte, wird nicht kommuniziert. Das Regionalspital betreibt neben dem Akutspital auch einen Psychiatrie­stützpunkt und führt ein palliatives Kompetenzzentrum für Menschen mit unheilbaren Krankheiten sowie eine grosse Abteilung für Langzeitpflege. Es könnte sich daher um einen Fall von erweitertem Suizid oder Mitnahmesuizid gehandelt haben. Entweder hat das Ehepaar gemeinsam den Beschluss gefällt, das Leben zu beenden, oder es war ein Tötungsdelikt mit anschliessender Selbsttötung des Mannes. Ein Kapitalverbrechen, verübt durch einen Senior, ist äusserst selten. Im Jahr 2016 sind in der Schweiz nur drei Personen über 70 Jahre wegen eines Tötungsdelikts oder versuchter Tötung verurteilt worden.

Ähnlichkeiten zu anderem Fall

Der Fall hat gewisse Parallelen zu einem ungewöhnlichen Tötungs­delikt, das ein Rentner aus Rüschlikon verübte. Der 69-Jährige hatte im Mai 2013 seine Frau auf ihren eigenen Wunsch hin mit einem Schal in einem Wald in der Aargauer Gemeinde Scherz bei Habsburg erdrosselt. Nach der Tat richtete sich der pensionierte Prokurist allerdings nicht selbst. Er meldete den Tod seiner Frau den Behörden in Rüschlikon und wurde danach von der Polizei verhaftet.

In der Untersuchung begründete er die Tat damit, dass seine unter Depressionen leidende Ehefrau ihm gegenüber Existenzängste geäus­sert habe. Sie befürchtete, dass das Geld in Zukunft nicht mehr reichen könnte. Das Bezirksgericht Brugg AG verurteilte den Mann später wegen vorsätzlicher Tötung, sprach den Rentner aber frei. Das Gericht wies ihn in eine psychiatrische Klinik ein, weil er inzwischen an starker Demenz erkrankt war.

(Tages-Anzeiger)