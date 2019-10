Rentnerin nach Rottweilerbiss im Spital

Am Montag lud das Wetter mit strahlendem Sonnenschein zum Verweilen an der frischen Luft ein. Für eine alte Dame aus Horgen endete der Nachmittagsspaziergang am See jedoch im Spital. Denn in der Nähe des Ristorante Imperiale, unweit der Fährstation, wurde die Rentnerin von einem Rottweiler angegriffen und dabei so schwer verletzt, dass sie sich am Donnerstag noch in Spitalpflege befand.

In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Horge, wenn...» wurde am Mittwoch Abend über den Vorfall diskutiert. Besonders zu reden gab die Tatsache, dass sich der Besitzer des Hundes offenbar nicht um das Opfer gekümmert, sondern den Ort des Geschehens verlassen habe. In der Folge habe die Polizei sämtlichen Rottweilerbesitzern von Kilchberg bis Richterswil einen Besuch abgestattet, um so Hund und Herrchen auf die Spur zu kommen.

Strafrechtliche Konsequenzen?

Stefan Oberlin, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, bestätigt, dass die Polizei nach dem Vorfall gezielt Rottweilerbesitzer am linken Seeufer aufgesucht habe. Inzwischen habe sie die Suche erfolgreich abgeschlossen. «Der Rottweiler befindet sich in Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft muss nun ermitteln, was sich am Montag genau zugetragen hat.»

Zu den Verletzungen der alten Dame, wie auch zur Person, die mit dem Vierbeiner unterwegs war, kann Oberlin keine Angaben machen. Sollten sich die Anschuldigungen aber bestätigen, dürften die Person, in deren Obhut sich der Rottweiler befand, strafrechtliche Konsequenzen erwarten, sagt Oberlin.