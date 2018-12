Rheinau? Rheingau? Schnurzegau!

Die biedere Schweiz und das bedingungslose Grundeinkommen, das ist eine Amour fou, die auch in Deutschland die Fantasie anregt. Selbst dann, wenn eigentlich gar nichts passiert. Zum Beispiel dann, wenn es in einem kleinen Dorf im Zürcher Weinland halt doch keinen grossen Testlauf gibt, weil niemand dafür zahlen mag.

Diese unglückliche Liebesgeschichte ist so bewegend, dass nur ein Unmensch sie erzählen könnte, ohne zuerst mit einem entrückten Stossseufzer all die unromantischen journalistischen Handwerksregeln vom Pult zu wischen und dann die Inspiration tief aus einem Kübel voll Herzblut zu schöpfen.

Also verlegt der «Spiegel» die Handlung flugs in den «Rheingau bei Zürich». Ein raffinierter dramaturgischer Kniff, muss man neidlos anerkennen. Wer nicht eine gar so verdorrte Seele in der Brust trägt, dass er zwanghaft an nukleare Störfälle, den AFD-Chef oder nationalsozialistische Verwaltungslehre denken muss, wo einer vom Gau fabuliert, dem gehen vor dem inneren Auge die strahlenden Rebberge der romantischsten aller deutschen Flusslandschaften auf. Und für die heidimässige Justierung dieser Fantasie wird es ein Foto von einem Bergdorf wohl tun. Bildunterschrift: «Ein Dorf in der Schweiz (Archivbild)».

Wir wollen nicht nörgeln, sondern uns diese Freiheit zum Vorbild nehmen und künftig unsere Räuberpistolen aus Frankfurt am Rigi mit einem zur Gemütslage passenden Bild einer «Stadt in Deutschland» versehen. Ach was! «Stadt» muss genügen. Merkel bildet Regierung um? «Berühmte Person sagt Sachen in Stadt». Irgendein Foto wird sich da schon finden.

Nur für unverbesserliche Pedanten reichen wir hier das nach, was sie für «Fakten» halten mögen:

Der Rheingau liegt in Hessen.

Das Dorf Rheinau liegt im Norden des Kantons Zürich. Eigenarten: Eine von Christoph Blocher mit Millionen gesponserte Musikinsel und viel mehr SP-Wähler als irgendein anderes Dorf rundum.

Das Dorf Albinen (das auf dem Bild), befindet sich im Wallis, leidet unter Einwohnerschwund und hat vor einem Jahr Schlagzeilen gemacht mit dem Plan, Zuzügern 25'000 Franken zu zahlen. Es ist wohl das, was die Suchmaschine ausspuckt, wenn man eingibt: Dorf, Schweiz, Geld.

Aber who cares? Rheinau? Rheingau? Schnurzegau! Und wer uns das jetzt nicht abnimmt mit der Entspanntheit, der soll doch mal nach Zürich kommen und sich selbst überzeugen. Am besten mit Croatian Airlines. Einfach immer den Alpen entlang fliegen bis dorthin, wo die Limmat die Berge hinauffliesst, dann kommts gut.

(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)