Rickli und Neukom: Departemente schon klar?

Mit der Wahl von Solarexperte Martin Neukom ist die Ressortverteilung in der Regierung einfach geworden. Wer welche Direktion übernimmt, bestimmt der neu gewählte Regierungsrat am 6. Mai in eigener Kompetenz.

Frei werden die Gesundheitsdirektion von Thomas Heiniger (FDP) und die Baudirektion von Markus Kägi (SVP). Der Bau ist die breiteste Direktion, in der am meisten Arbeit ansteht und die wie keine andere politisch umstritten ist (Klima, Umweltschutz, Planung). Die Gesundheitsdirektion ist grundsätzlich gut aufgestellt; allerdings hat der Wettbewerb unter den Spitälern zu einer Überversorgung geführt, die nach Gegenmassnahmen verlangt.

Regierungsmehrheit kann grüne Klimapolitik verhindern

Weil bisherige Regierungsräte selten grosse Lust haben, in ein neues Departement zu wechseln, scheint die Ausgangslage ziemlich klar: Der grüne Ingenieur Neukom wird neuer Baudirektor und damit auch Umweltminister. Und Natalie Rickli dürfte die Gesundheitsdirektion übernehmen. Die übrigen fünf Regierungsrätinnen und -räte behalten ihre Departemente.

Ohne die Wahl von Martin Neukom wäre der Druck auf die Bisherigen gross gewesen, mehr oder weniger freiwillig den anspruchsvollen Bau zu übernehmen. Neukom hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass Bau und Umwelt seine Lieblingsdirektion wäre. Die Regierung müsse nun beim Klimaschutz «Nägel mit Köpfen machen», so Neukom gestern nach seiner Wahl. Sollte er den Bau nicht erhalten, wäre das ein bewusster Akt der bürgerlichen Regierungsmehrheit gegen grüne Klimapolitik. (Tages-Anzeiger)