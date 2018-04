Rote Karte für eine Liebe und Nette

Es ist wie beim Fussball, wenn der Schiedsrichter Rot zückt und der Spieler keine Ahnung hat, warum gerade er vom Platz fliegt. So fühlt sich die Eglisauer Gemeindepräsidentin Ursula Fehr (66). «Es war ein Schock», sagt Fehr. 18 Stimmen fehlten ihr am letzten Sonntag, um wieder als Gemeinderätin gewählt zu werden. Als Gemeindepräsidentin erzielte Fehr klar mehr Stimmen als ihr Gegenkandidat von der Ortspartei Fokus. Aber als überzählige Gemeinde­rätin kann sie nicht mehr zur Stichwahl antreten. Fertig mit Politik. Im Gemeinderat sitzen nun drei Parteilose, eine FDP-Frau und der Vertreter der Ortspartei. Und das in der SVP-Hochburg Zürcher Unterland.

Zuerst war es für Ursula Fehr das Gefühl, als falsches Feindbild abgestraft worden zu sein. Einziges Argument der Ortspartei gegen Fehr: «Mit der Zeit werden die Härdöpfel, jahrelang im selben Feld gepflanzt, kleiner, und ein Wechsel zu Gerste, Roggen oder Hafer bringts.» Ihr sei das SVP-Etikett zum Verhängnis geworden und nicht ihre Arbeit für Eglisau, ist Fehr überzeugt. Auch die «Putzfrauenaffäre» – die Fehrs hatten eine serbische Asylsuchende als Putzfrau beschäftigt – sei seit zwei Jahren kein Thema mehr; das Strafverfahren wurde eingestellt. Dass ihr die Parteilosen und die Ortspartei, mit denen sie acht Jahre so gut zusammengearbeitet habe, nun das SVP-Sünneli angehängt hätten, das sei «schlicht fies». Und sie sagt sogar: «Manchmal beneide ich Parteilose.»

Das Echo vom Albisgüetli

«Lieber Echo der Zeit als Echo vom Albisgüetli» war einer der Slogans gegen Fehr. Kein Zufall: Ihr Mann Hans Fehr ist der Erfinder der SVP-Tagung im Albisgüetli. Er war 1985 bis 1998 als Parteisekretär der Motor der Zürcher SVP – der Turbo von Christoph Blocher. Hans Fehr, der frühere Reallehrer und Oberstleutnant, hatte die bedächtige Bauernpartei zur professionellen Organisation geformt, zusammen mit Blocher den Wähleranteil verdoppelt, die Berner auf Kurs gezwungen. Heute blasen die Berner Albert Rösti und Adrian Amstutz den Zürchern den Marsch. Hans Fehr war bei den Messerstecher-Inseraten und im Kampf gegen die «Linken und Netten» zuvorderst dabei. Dieser Hans Fehr wurde 2015 nach 20 Jahren ebenso aus dem Nationalrat abgewählt.

Ursula Fehr findet es schade, dass vor den Gemeindewahlen wieder der kalte Krieg von damals ausgebrochen ist. «Ich war nie eine typische Parteipolitikerin, aber immer für alle da», sagt die Tochter eines Aargauer CVP-Grossrats aus Buchs. Als junge Lehrerin forderte sie Mittagstische und Kinderhorte. Und als kürzlich die junge Türkin Funda Yilmaz in Fehrs Geburtsort Buchs nicht eingebürgert wurde, engagierte sie sich in der «Schweizer Illustrierten».

In die SVP trat Ursula Fehr erst ein, als sie 2003 Laienbezirksrichterin in Bülach wurde. «Die SVP war für mich eine Chance, aber das Parteiprogramm war nie mein alleiniger Kompass.» Als Gemeindepräsidentin kämpfte Fehr gegen die Nagra-Bohrungen im Unterland und damit gegen SVP-Baudirektor Markus Kägi. Bei der Mutterschaftsversicherung ist sie anderer Meinung als die SVP. Und bei der linken Initiative für eine Krippensteuer war Fehr gar im Komitee.

Bei Blocher am Pool

Als Ehefrau von Parteisekretär Hans Fehr war Ursula im innersten Zirkel der Partei. Sie war an Blochers Pool in Herrliberg – und sagt heute: «Ich bin stolz, dass ich auch damals immer den Mut hatte, meine Meinung klar und ehrlich zu sagen.» Einmal sei sie auf Christoph Mörgeli zugegangen, zu seinen besten Zeiten als Programmchef und Provokateur: «Jetzt hör mal auf, du schadest dir und der Partei – wir sind ja nicht im Krieg.»

Als ihr Mann Hans sie das Messer­stecher-Inserat begutachten liess, explodierte Ursula Fehr: «Goohts no, das ist doch keine Art!» Es habe ihr komplett abgelöscht. Vom «Inner Circle» der Partei sei sie daraufhin nicht mehr einge­laden worden. Die SVP-Mitglieder seien aber immer sehr tolerant gewesen, auch wenn sie von der Parteilinie abgewichen sei. «Eine wie mich hat es in der SVP bis heute gut vertragen.»

Mit ihrem Mann habe sie jeweils heftige parteipolitische Diskussionen geführt, aber mehr über die Form als den Inhalt. «Er diskutierte mit mir, akzeptierte meine Einwände und schliff an seinen Argumenten.» Wie die Geschichte zeigt, liess sich Hans Fehr nicht gross beeinflussen. «Er war glücklich, ausgefüllt, erfolgreich – und nie krank», sagt Ursula Fehr. Die politischen Meinungsverschiedenheiten führten zwar nicht zum Streit, aber doch zum Vorwurf, dass er zu wenig Zeit für die Familie habe.

Seldwyler Geschichten

Was es heisst, mit einem prominenten SVP-Politiker verheiratet zu sein, spürte Ursula Fehr schon vor ihrem Eintritt in die Partei. Das SVP-Etikett sei bei ihrer Karriere als Journalistin alles andere als hilfreich gewesen. Ursula Fehr war Redaktorin bei «Wir Eltern», «Blick für die Frau» oder Radio Eulach. Sie ist gar überzeugt, dass ihr die Nähe zur SVP eine Stelle beim Schweizer Fernsehen gekostet hat.

Zwei Tage nach der Abwahl flog Ursula Fehr mit Ehemann und Sohn nach Lissabon in die Ferien. Und ist dort mit sich und der Welt und dem Städtchen am Rhein wieder im Reinen. Lissabon sei 110-mal grösser als Eglisau. «Doch hier sehe ich, wie die Einwohner den massiven Problemen mit Gleichmut trotzen, während wir uns in der Schweiz an Luxusproblemli aufreiben.»

Als Gemeindepräsidentin konnte Ursula Fehr wirbeln und Brücken bauen. Und sie verdiente 38'000 Franken für das Amt. Vier Jahre wäre sie gerne noch geblieben. Ihr neues Leben hat sie in Gedanken schon aufgegleist. Nach ihren erfolgreichen ersten Büchern «Schneckenfühler – Mein eigenwilliges Kind» und dem Kurzgeschichtenband «Kaum zu glauben» plant sie ein drittes Werk. Sie will auf pointierte Art die «Seldwyler Geschichten» aus ihrer Zeit als Gemeindepräsidentin erzählen. Keine Abrechnung soll es werden, sondern eine heitere Rückschau. Seldwyla soll ja im Zürcher Unterland gelegen haben.

(Tages-Anzeiger)