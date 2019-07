SP-Mann siegt in Winterthur gegen GLP-Frau

Sie lieferten sich ein heisses Duell: SP und GLP kämpften beide um einen Sitz im Winterthurer Stadtrat, um jenen der abtretenden SP-Finanzvorsteherin Yvonne Beutler. Sie hat ihren Rücktritt auf Ende Oktober bekannt gegeben. Das Endresultat war erstaunlich klar: 9993 Stimmen für SP-Mann Kaspar Bopp, 7335 für GLP-Frau Annetta Steiner. Die Stimmbeteiligung lag bei 27,7 Prozent.

Überraschender Rücktritt: Yvonne Beutler kehrt der Stadtregierung den Rücken, kurz nach ihrer Wiederwahl. Bild: Dominique Meienberg

Die SP hat dafür den politisch wenig erfahrenen Kaspar Bopp (40) ins Rennen geschickt, der als Projektleiter bei der AXA-Versicherung arbeitet. Die GLP trat mit Annetta Steiner (54) an. Die ehemalige Lehrerin sitzt seit mehreren Jahren im Gemeinderat, hat diesen präsidiert und arbeitet als Beraterin für Umweltanliegen.

Mit den beiden traten verschiedene Grundsätze gegeneinander an: Bopp wollte die rot-grüne Mehrheit im Stadtrat sichern, die für eine sozial-gerechte Stadt einsteht. Er wurde neben der SP auch von den Grünen und der AL unterstützt. Steiner sieht sich als Vertreterin der Mitte und wurde von FDP, EVP und den lokalen Wirtschaftsverbänden unterstützt. Das, weil sie sich einen Namen als Sparpolitikerin gemacht hat.

Wer nimmt Beutlers Platz im Stadtrat ein? Marcel Wendelspiess, Rechtskonsulent, (v.l.n.r.), Christa Meier (SP), Stefan Fritschi (FDP), Yvonne Beutler (SP), Michael Künzle (CVP), Barbara Günthard-Maier (FDP), Nicolas Galladé (SP), Jürg Altwegg (Grüne) und Ansgar Simon Stadtschreiber. Bild:pd

Ihr Ringen um einen Sitz ist aus mehreren Gründen brisant: Die SP muss ihren dritten Stadtratssitz verteidigen, tut dies aber mit einem Mann aus der Privatwirtschaft, weil alle Wunschkandidatinnen abgesagt haben.

Das lässt die Partei kurz nach dem Frauenstreik etwas konservativ dastehen. Zumal der Frauenanteil im Siebnergremium mit seinem SP-Sieg von drei auf zwei schrumpft. Verliert die SP hingegen den Sitz, kommt es in Winterthur zu einer bürgerlichen Wende light.

GLP im Hoch

Der GLP hingegen könnte mit Annetta Steiner ein Coup glücken. Siegt sie, ziehen die Grünliberalen nach mehreren, erfolglosen Anläufen zum ersten Mal in die Winterthurer Stadtregierung ein und sorgen erst noch dafür, dass der Frauenanteil konstant bleibt.

Das würde die GLP noch mehr beflügeln und wäre ein gutes Zeichen für die Nationalratswahlen im kommenden Herbst. Die Grünliberalen sind zurzeit im Hoch: Bei den Kantonsratswahlen im März haben sie neun Sitze gewonnen. Und es ist noch nicht lange her, dass drei prominente SP-Parteimitglieder zu den Grünliberalen wechselten, begleitet von wüsten Schlagzeilen.

Wechsel dreier Prominenter

So engagiert sich die ehemalige SP-Nationalrätin Chantal Galladé nun lieber in der GLP, weil diese «lösungsorientiert und faktenbasiert arbeitet, nicht ideologisch und mit Scheuklappen», wie sie beim Übertritt Ende Februar sagte. Ihrem Beispiel folgten Ende Mai SP-Nationalrat Daniel Frei und seine Partnerin, Kantonsrätin Claudia Wyssen. Alle drei äusserten Kritik an ihrer einstigen politischen Heimat.

Politik-Professor Thomas Widmer formuliert die Situation von SP und GLP so: Könne die SP den Sitz verteidigen, werde das keine grossen Wellen schlagen. Könne die GLP den Sitz erobern, wäre das für die GLP ein Riesenerfolg und für die SP ein Debakel.

Um 12 Uhr schliessen die Urnen. Wegen der geringen Wahlbeteiligung und weil keine weiteren Abstimmungen stattfinden, dürften die ersten Resultate kurz nach Mittag eintreffen. (Tages-Anzeiger)