SVP spricht sich gegen freien Sechseläutenplatz aus

Am Donnerstagabend tagten die Delegierten der städtischen SVP in Wollishofen. Bei dieser Gelegenheit diskutierten sie über die Initiative für einen freien Sechseläutenplatz, die am 10. Juni zur Abstimmung kommt und die fordert, dass der Platz vor dem Opernhaus an mindestens 300 Tagen im Jahr frei sein müsse.

Der Idee konnte, so berichtet die NZZ, im Restaurant Muggenbühl niemand etwas abgewinnen. Mit einer Ausnahme: Susanne Brunner, Stadtratskandidatin und neu Zürcher Gemeinderätin. Ihr Argument: «Ein Platz ist ein Platz, wenn es Platz hat.» Die Partei fasste also – fast einstimmig – die Nein-Parole. Der Platz müsse belebt werden, auch weil die Veranstaltungen Geld für die Stadtkasse bringen.

Weiter sagten die SVP-Delegierten Ja zur FDP-Initiative zum Koch-Areal und Nein zum Pilotprojekt Tagesschule. (bra)