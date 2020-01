Schüsse bei Filmdreh in Rapperswil-Jona – drei Verletzte

Bei Filmaufnahmen in einer Bar in Rapperswil-Jona SG sind am Samstag drei Personen bei einer Schussabgabe verletzt worden.

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen setzte die 25-köpfige Gruppe beim Filmdreh an der Stampfstrasse in einer Szene mehrere Waffen ein. Nachdem die ersten Sequenzen ohne Zwischenfälle gedreht wurden, verletzten sich bei einem weiteren Durchgang drei Personen. Nun wird abgeklärt, ob bei der Schussabgabe Teile der Knallpatrone zu den Verletzungen führten, oder andere Gegenstände, die sich im Lauf befanden.

Eine 24-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann zogen sich mittelschwere Verletzungen zu. Eine 34-jährige Frau wurde eher leicht verletzt. Die 24-Jährige musste mit der Rega, die beiden anderen mit der Rettung ins Spital gebracht werden.

Der genaue Ablauf ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden von der Kantonspolizei St.Gallen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen durchgeführt. (red)