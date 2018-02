Schüsse in Hedingen: Täter steht fest

Was in den Medien schon lange vermutet wird, ist nun offiziell bestätigt: Bei der Auseinandersetzung in Hedingen hat der Mann die Schüsse auf die beiden 28- und 29-jährigen Frauen abgefeuert. Der 35-jährige Schweizer nahm sich danach das Leben.

Der Vorfall ereignete sich Ende Dezember 2017. Die Polizei wurde alarmiert, weil in einem Mehrfamilienhaus in Hedingen vor einer Wohnung eine schwer verletzte Frau gefunden worden war. Später stiessen die Einsatzkräfte in der Wohnung auf die zweite Verletzte sowie den Toten. Die Frauen wurden in sehr kritischem Zustand ins Spital gebracht.

Laut Corinne Bouvard, Sprecherin der Oberstaatsanwaltschaft, konnten die Frauen in der Zwischenzeit einvernommen werden. Sobald die Akten vollständig seien, werde das Verfahren eingestellt.

Durch die Schüsse querschnittgelähmt

Zum Tatmotiv machte Bouvard keine Angaben. Aus dem Umfeld der Frauen heisst es, dass die 29-jährige Freundin des Mannes habe Schluss machen wollen. Sie und der Mann waren rund ein Jahr lang ein Paar. Ihre 28-jährige Freundin, die bei der Schussabgabe ebenfalls verletzt wurde, lebte vorübergehend bei ihr in der Wohnung in Hedingen.

Der Mann hatte zuerst auf die Frauen geschossen, wobei sich die 28-Jährige ins Treppenhaus retten konnte. Danach erschoss sich der Mann in der Wohnung neben seiner schwer verletzten Freundin. Während sich die 28-Jährige in einer Reha-Klinik befindet, ist die 29-Jährige immer noch im Spital. Sie wurde durch die Schüsse querschnittgelähmt. (hoh)