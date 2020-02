Schulfrei, umgeknickte Bäume und eine S-Bahn knallt in einen Baum

Sturm Sabine hat im Kanton Zürich vermutlich den Höhepunkt erreicht. Er hat bereits dazu geführt, dass die Schulkinder von Uster, Hinwil, Bäretswil, Schwerzenbach und einiger anderer Gemeinden im Zürcher Oberland heute schulfrei haben. Wie Patricia Bernet, Präsidentin der Primarschule Uster erzählt, wurde sie gestern von der Sicherheitsabteilung darüber informiert, dass der überaus starke Wind für die Kinder auf dem Schulweg eine Gefahr darstellen könnte. Daraufhin beschlossen sie gemeinsam, heute die Schule ausfallen zu lassen.

Sie informierte die Schulleiter und Schulleiterinnen, diese wiederum die Lehrpersonen. Das hat laut Bernet gut geklappt. Es seien nur vereinzelte Kinder heute in die Schule gekommen. Diese wurden empfangen und sind betreut. Von Elternseite habe sie bis jetzt nur positive Rückmeldungen bekommen.

Es ist das erste Mal in ihrer 6-jährigen Zeit als Schulpräsidentin, dass sie aus solchem Grund den Unterricht absagen musste. Dies liege aber in der Kompetenz der Schulbehörde. Die meisten Zürcher Schulen mussten sich nicht darum sorgen, da dort Schulferien sind. In Uster entscheidet man am Nachmittag, ob morgen der Unterricht wieder stattfindet.

Dass der Schulweg heute durchaus gefährlich hätte sein können, zeigt sich beispielsweise am späteren Morgen auf dem Pfannenstiel. Wer hier draussen unterwegs ist, spürt die Wucht von Sabine. Einfach gemütlich herumstehen geht nicht, man muss sich aktiv auf den Beinen halt.

Am Waldrand ist der Sturm besonders furchteinflössend. Es heult, es knackt, umgeknickte Bäume liegen herum. Zahlreiche Strassen sind gesperrt.

Am Morgen erreignete sich gegen 08.40 Uhr ein Unfall auf dem S-Bahn-Netz. Die S26 war von Gibswil in Richtung Rüti unterwegs. Kurz vor Wald wurde eine massive Tanne durch den Sturm umgeweht. Obwohl der Lokomotivführer eine Schnellbremsung eingeleitet hatte, kollidierte das Zugfahrzeug laut Kantonspolizei Zürich mit dem Baum. Zudem wurde ein Strommast geknickt sowie die Fahrleitung heruntergerissen. Die zwölf Passagiere sowie der Lokführer konnten den Zug unverletzt verlassen. Der entstandene Sachschaden dürfte hunderttausend Franken übersteigen. Die Aufräumarbeiten sind im Gang. Doch diese könnten noch länger andauern. Die Strecke ist möglicherweise noch zwei Tage nicht befahrbar.

