Schulleiter: 1 – Regierungsrat: 0

Zweieinhalb Jahre ist es her, seit der Regierungsrat sein Sanierungsprogramm Lü16 präsentierte. Es hätte den kantonalen Finanzhaushalt bis 2019 um über 1,5 Milliarden Franken verbessern sollen. Inzwischen ist die Leistungsüberprüfung (Lü16) Monat für Monat ein bisschen mehr in sich zusammengefallen. Im Frühling schaffte die Regierung den verhassten Schiffsfünfliber wieder ab. Im Herbst lehnte es das Volk ab, die Förderung des öffentlichen Verkehrs zu reduzieren, und Anfang Woche bewilligte der Kantonsrat 500'000 Franken zusätzlich fürs Opernhaus, obwohl der Staatsbeitrag mit Lü16 plafoniert wurde.

Geld nicht budgetiert

Gestern zog auch Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) die mit Abstand wichtigste Sparmassnahme im Bildungsbereich zurück: die Kommunalisierung der Schulleiter. Mit ihr hätte der Kanton jährlich 14,8 Millionen Franken sparen können. Derzeit sind Schulleiterinnen und Schulleiter vom Kanton angestellt, und dieser bezahlt 20 Prozent an ihre Löhne. Es ist der gleiche Kostenschlüssel, der zwischen Kanton und Gemeinden auch bei den Volksschullehrpersonen besteht. Grund für den Rückzug der Sparmassnahme ist der grosse Widerstand dagegen.

Besonders die Schulpflegen, die Lehrerschaft und die Schulleiterinnen und Schulleiter selber wehren sich in der Vernehmlassung zur Gesetzesänderung gegen die Kommunalisierung der Schulleiter. Sarah Knüsel, Präsidentin des Zürcher Schulleiterverbandes, zeigte sich gestern über den Abbruch des Vorhabens erleichtert: «Mir ist kein Unternehmen bekannt, das seine Kaderpositionen outsourct.» Mit der Kommunalisierung hätte laut Knüsel die Ungleichbehandlung der Schulen gedroht. Dies war der Hauptgrund für die Ablehnung. Dagegen war die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmer aber auch, weil nur Ausgaben vom Kanton zu den Gemeinden verschoben worden wären.

Die Parteien lehnten die Kostenverschiebung ebenfalls mehrheitlich ab – mit Ausnahme der FDP. Offen ist, wie die SVP dazu steht, denn sie hat ihre Meinung «aus Ressourcengründen» gar nicht abgegeben.

Löhne müssen bezahlt werden – auch ohne Budgetposten

Inzwischen ist auch der Umfang des Sparpotenzials umstritten. Denn eine Kommunalisierung der Schulleiter hätte eine Massenkündigung für alle Schulleiter zur Folge. Dazu müsste der Kanton einen Sozialplan erstellen und Abfindungen zahlen. Darum hat die Regierung zwischenzeitlich auch darüber nachgedacht, den Kostenschlüssel zu ändern und künftig nur noch 10 Prozent an die Schulleiterlöhne zu zahlen. Von dieser Idee ist er inzwischen abgekommen.

Offen ist, was mit den 14,8 Millionen Franken geschieht, welche im Budgetentwurf für 2019 nicht mehr enthalten sind. Anfang nächster Woche wird im Kantonsrat der Entscheid dazu fallen, doch die Mehrheit des Rates scheint nicht gewillt, den Betrag wieder ins Budget aufzunehmen. In diesem Fall müsste der Regierungsrat nächstes Jahr wohl einen Nachtragskredit in gleicher Höhe beantragen, da Schulleiterinnen und Schulleiter auch Anrecht auf ihren Lohn haben, wenn das Geld dazu nicht budgetiert ist.

Super-Schulleiter erlaubt

Bildungsdirektorin Steiner stellte gestern weitere Gesetzesänderung vor, die eine neue Aufgabenteilung in den Volksschulen vorsehen. So sollen sich Schulpflegen künftig noch mehr auf die strategischen Aufgaben und die Schulleitungen auf die operative Führung der Schulen konzentrieren. Darum sollen die Schulpflegen die Anstellung von Lehrpersonen, die Zuteilung der Schüler oder die Aufsicht über die Mitarbeitenden neu an ihre Schulleiter delegieren können. Zwingend zu den Aufgaben der Schulpflegen gehören weiterhin: die Zuteilung des Geldes auf die Schulen, die Anstellung, Beurteilung und Entlassung von Schulleiterinnen und Schulleitern und die Genehmigung des Schulprogramms.

Neu dürfen Gemeinden auf eigene Kosten auch einen Gesamtschulleiter oder einen «Leiter Bildung» einstellen. Solche Super-Schulleiter, welche hierarchisch über den normalen Schulleitern stehen, gibt es in einigen grösseren Gemeinden bereits (z.B. Bülach). Sie arbeiten aber in einem Graubereich, da sie im Gesetz nicht vorgesehen sind. Das will Steiner nun ändern. Oft stehen Gesamtschulleiterinnen oder Gesamtschulleiter den Sekretariaten vor und sind für Koordinationen unter den Schulen zuständig. Bildungsdirektorin Steiner betonte gestern, solche Veränderungen würden gesetzlich nur ermöglicht und nicht erzwungen: «Wer weitermachen will wie bisher, darf das tun.»

Kritik vom Lehrerverband

Der Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband (ZLV) ist zwar einverstanden, dass die Schulleitungen nicht zu Gemeindeangestellten werden. Doch eine neue Hierarchiestufe in der Schule lehnt er ab: «Das generiert zusätzliche Aufgaben und Kosten.» Kritisch beurteilt er den Rückzug der Schulpflegen aus der Schule. Die Erfahrung aus einem Schulbesuch helfe, strategische Entscheide an der Realität auszurichten. Über die Gesetzesänderungen wird 2019 im Kantonsrat entschieden.

