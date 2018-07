Seeüberquerung findet am Mittwoch statt

Die Wassertemperatur beträgt 23 Grad und das Wetter ist beständig. Ganz im Gegensatz zu letzter Woche, als die Stadtzürcher Seeüberquerung wegen Gewittergefahr verschoben werden musste. Die Organisatoren haben nun entschieden, dass der Sportanlass diesen Mittwoch, 11. Juli 2018, stattfinden wird. Die 1500 Meter lange Strecke führt von der Badi Mythenquai in die Badi Tiefenbrunnen.

Zum ersten Mal müssen Personen, die an der Seeüberquerung teilnehmen möchten, im Voraus ein Ticket für eine bestimmte Startzeit reservieren. Zudem wurde die Anzahl Teilnehmer von über 10 000 auf 9000 reduziert.

Der Vorverkauf startet am Montag um 12 Uhr. An der Tageskasse in der Badi Mythenquai können am Mittwoch die nicht verkauften Startplätze ab 13 Uhr bezogen werden. (lop)