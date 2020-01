Sein Cheebab könnte die Welt erobern

Das englische Boulevardblatt «The Sun» hat über den Käse-Kebab aus dem Zürcher Oberland berichtet, der deutsche Fernsehsender Kabel 1 – und viele andere Medien auch. Gegessen hat diese «käsige Extravaganz», wie die «Birmingham Mail» ihn nennt, aber noch kaum jemand.

Denn die Rarität, die Käsermeister Roland Rüegg unter dem ­Namen Cheebab – ein sprach­licher Mix aus Cheese und Kebab – im Mai 2018 an der ­Käsemesse in Saland der Öffentlichkeit vorstellte, gibts momentan nur in einem einzigen Lokal regelmässig zu geniessen: im Kebab House in Gossau. Und das auch nur am Dienstag und am Sonntag. In Berlin bietet ein Schweizer Gastronom Cheebab an Veranstaltungen und Festivals neben Raclette an.

Nein zu einer Käsefabrik

Für das Lifestylemagazin «Vice» ist der Cheebab eine Offenbarung. «The Sun» lobt, dass Vegetarier künftig nicht mehr abseitsstehen müssen, wenn ihre Freunde einen Kebab essen gehen. Die Erfindung von Rüegg scheint eine Idee zu sein, mit der sich Milch in Gold verwandeln liesse.

Doch Rüegg winkt ab und lacht das Lachen seiner Frohnatur. Eine Fabrik zur Herstellung von Käse-Döner? Nein, die wird er nie betreiben. Er wird die Produktion von 150 Kilogramm pro Woche ab Februar ein wenig steigern, da er mit dem Kantinenbetreiber SV Group einen neuen Abnehmer hat. Und sich frühestens in einem Jahr mit dem Gedanken beschäftigen, mehr Käse am Spiess für Dönerbuden herzustellen. Und dann mit einigen Interessenten aus halb Europa wieder Kontakt aufnehmen, die sich bei ihm gemeldet haben.

Geld lockt ihn nicht

Seine Zurückhaltung hat zwei Gründe. Erstens steht Rüegg ganz in der Tradition der Oberländer Käsereien: Diese zeichnen sich durch Innovationen aus, die Qualität spielt dabei eine zentrale Rolle. «Mir ist die Umgebung hier mit einer funktionierenden Landwirtschaft genauso wichtig wie nachhaltig produzierte Nahrungsmittel», sagt er. Erfahrung mit industrieller Käseherstellung hat er auf seinen Weltreisen in Kanada, Amerika und Australien gemacht, dort hat er in Käsefabriken gearbeitet: «Das interessiert mich nicht.» Auch das grosse Geld, das manche im Käse-Döner sehen, lockt ihn nicht. «Ich bin glücklich mit dem, was ich habe.»

Zweitens konzentriert sich Rüegg momentan auf den Neubau der Käserei in Wildberg. Ende Jahr will er dort zusammen mit dem Wildberger Käser Simon Lehmann als Pächter einziehen. Die Milchgenossenschaft Wildberg-Ehrikon erstellt den neun Millionen Franken teuren Bau. Rüegg ist mit seiner Käserei in Ringwil bei Hinwil, die er im Jahr 2000 von seinem Vater übernommen hat, an die Kapazitätsgrenze gestossen. Ein eigenes Projekt in Bäretswil hat er verworfen, da sich zonenrechtliche Probleme abzeichneten. In Wildberg sind die Bauarbeiten nun in vollem Gang.

Rüegg hofft, im Dezember den Betrieb in Wildberg aufnehmen zu können. «Zuerst wird es darum gehen, alle unsere bisherigen Produkte wie den Tilsiter, den Rostigen Ritter oder den Grillbratkäse in gleicher Qualität herstellen zu können wie bis anhin.»

Verbesserungen möglich

Erst dann will er sich wieder des Cheebabs annehmen und ihn weiterentwickeln. Denn ganz zufrieden ist er mit seiner Erfindung noch nicht. «Es liegt im Geschmack und in der Konsistenz noch mehr drin.»

Doch wie ist Rüegg überhaupt auf die Idee des Käse-Kebabs gekommen? «Überall, auch in Dörfern hier im Oberland, hat es Kebabläden, die Leute mögen Kebabs. Da habe ich mir überlegt, einen aus Käse herzustellen.» In einem Kebabshop in Bauma konnte er nach Betriebsschluss über Wochen hinweg an seiner Innovation herumpröbeln. Er verzichtete bei der Herstellung von Anfang auf tierisches Lab, das Käser normalerweise zur Gerinnung der Milch verwenden. Dass sein Cheebab darum vegetarisch ist, dürfte mit ein Grund für das riesengrosse Interesse sein.