Sie sucht das Scheinwerferlicht – für ihre Partei

Sie wollte 2018 für die CVP Zürcher Stadträtin werden, scheiterte aber parteiintern gegen Gemeinderat Markus Hungerbühler. Nun kandidiert Nicole Barandun für den Ständerat – und wird wohl nicht die geringste Chance haben. Auch für den Nationalrat darf sich die 51-jährige Rechtsanwältin keine grossen Hoffnungen machen.

Barandun strebt ein hohes politisches Amt an mit einem Werdegang, der dafür aussergewöhnlich ist. Denn ihre politischen Erfahrungen hat sie nicht in Parlamenten und Kommissionen gemacht. Sie sass zwar von 2008 bis 2011 im Kantonsrat, wurde aber nicht wiedergewählt. Eine direkte Wahl wäre für sie eine Premiere: Im Kantonsrat ersetzte sie einen Zurücktretenden. Und 2018 verpasste sie die Wahl in den Gemeinderat.

Politisch engagiert sie sich aber seit Jahren: Nach ihrer Abwahl übernahm sie das Präsidium der kantonalen CVP. Unter ihr gelang es der Partei 2015, den 2011 verlorenen Regierungsratssitz mit Silvia Steiner zurückzuerobern. Im Kantonsrat konnte sie einen Einbruch nicht verhindern: Der Wähleranteil ging von 5,1 Prozent (2011) auf 4,3 Prozent (2019) zurück.

Wenige Spuren hinterlassen

Auch Barandun weiss, dass sie kaum Ständerätin wird. Mit ihrer Kandidatur stellt sie sich und die CVP aber ins Scheinwerferlicht, auf das die Partei für die Nationalratswahlen dringend angewiesen ist. Den zweiten Sitz in der grossen Kammer konnte die CVP 2015 nur ganz knapp halten. Und dieser ist nun gefährdet. Barandun startet auf Listenplatz vier. Aufgefallen ist sie mit einem Wahlplakat mit Nationalrat Philipp Kutter mit dem Slogan «Badi statt Bali». Politische Spuren hat Barandun, die seit 2013 den städtischen Gewerbeverband präsidiert, wenige hinterlassen.

Sie setzte sich vorab gegen die Volksinitiative «Bezahlbare Kinderbetreuung für alle» ein und engagierte sich für die Initiative für ein Kongresszentrum beim Hauptbahnhof, die wegen geringer Erfolgschancen zurückgezogen wurde.

Vier Fragen an Nicole Barandun

Soll das Rentenalter steigen, und wenn ja: auf wie viele Jahre?

Derzeit kommt für mich nur die Anhebung des Frauenalters infrage.

Sollen Ölheizungen verboten werden?

Ölheizungen sind ein Auslaufmodell. Erneuerung mittelfristig nur, wenn keine Alternativen möglich sind.

Befürworten Sie das Rahmenabkommen mit der EU?

Ich befürworte die Regelung unserer Beziehung zur EU. Wenige Klärungen sind nötig.

Soll ein 80-jährigen 500'000 Franken teure Krebsbehanldung bekommen?

Die Frage nach dem Wert des Lebens kann unmöglich in einem Satz beantwortet werden.

