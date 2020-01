Sie tut, was anderen peinlich wäre

Tagebücher: Das sind doch diese Kladden mit kitschigem Einband und Schlösschen, die man mit Gefühligem vollkritzelt und dann irgendwo versteckt, auf dass sie niemand je zu Gesicht bekomme. Blättert man sie später durch, ist plötzlich das Ich von damals wieder da, man grinst über jugendliche Hirngespinste – und packt das Buch wieder weg.

Nicht so Lidija Burčak. Die 36-Jährige liest vor Publikum aus Tagebüchern vor, die sie im Alter von 15 bis 32 geschrieben hat. Am Sonntag ist Premiere im Zürcher Kaufleuten, rund zehn weitere Termine sind geplant, von St. Gallen bis Biel. Warum tut sie das?

«Ich mache mir viel zu viele Gedanken über die Zukunft.»

Im Gespräch mit Lidija Burčak wird schnell klar: Eine Ulknudel ist die Schweizerin mit jugoslawischen Wurzeln nicht. «Natürlich sind manche Stellen in meinen Tagebüchern lustig», sagt sie, «andere sind aber traurig.» Es ist auch nicht so, dass sich Burčak für speziell hält: «Die Protagonistin in meinen Tagebüchern ist austauschbar.»

Aber gerade das ist es, was dem Publikum gefällt: Dass man sich in Burčaks Texten wiederfindet. Manche Leute sagen ihr später, diese oder jene Stelle hätte auch von ihnen selbst stammen können. «Ich möchte den Menschen mit meinen Lesungen eine neue Perspektive auf ihr Leben geben», sagt Lidija Burčak. «Ich hoffe, sie merken, dass es nicht egal ist, wie man denkt.» Sie zögert, dann ergänzt sie: «Es geht darum, nicht im Nichts zu versinken. Wir haben alle eine Stimme. Wir alle sind diese Gesellschaft.»

«Wider schaffe, wider langwiilig, aber bruuche Gäld. Also: wiitermache.»

Lidija Burčak ist in Winterthur aufgewachsen, die Eltern stammen aus dem ehemaligen Jugoslawien, 1969 kamen sie als Arbeitsmigranten in die Schweiz. Lidija ist ein Mädchen wie viele andere, nach der Schule macht sie eine KV-Lehre, weniger aus Interesse, eher weil es «eine solide Ausbildung» ist. Irgendwo tief drinnen spürt sie ein Reissen, kann es aber nicht benennen.

Ihre Abschlussarbeit: ein Film über Schuppenflechte

Später holt sie die Matur nach, arbeitet als Journalistin, versucht sich beim Fernsehen. Dann lässt sie sich in London zur visuellen Anthropologin ausbilden – ein akademischer Zweig, der sich im Grenzbereich von Soziologie, Kunst und Journalismus bewegt. In Grossbritannien hat das Fach Tradition, in der Schweiz ist es nahezu unbekannt. Es ist genau ihr Ding. Der Alltag der Menschen ist es, was sie interessiert. Ihre Abschlussarbeit ist ein Film über das Leben mit Schuppenflechte.

«Burčak. Nöd Burkhart!»

Mit sieben beginnt Lidija, Tagebücher zu schreiben. «Heute weiss ich, dass da immer ein Drang nach Ausdruck war.» Es geht um Liebe und Frust in ihren Texten, um Freude und Ärger. Mehr als 40 Hefte und Büchlein hat Lidija Burčak mittlerweile gefüllt, und sie schreibt bis heute. Mal viel, mal wenig, und manchmal zwingt sie sich zum Schreiben über Dinge, die sie lieber vergessen würde. «Schreiben hilft mir zu verarbeiten.»

Mehr als das Jugo-Image habe sie das katholische Elternhaus geprägt, sagt sie.

Ihre Herkunft ist natürlich auch ein Thema, aber nicht das dominierende. Sie habe nie unter dem Jugo-Image gelitten, jedenfalls nicht bewusst, sagt sie. Mehr als die Herkunft hat sie das katholische Elternhaus geprägt. «Fragen wie jene, was richtig und falsch ist oder welche Instanz das entscheidet, beschäftigen mich sehr.» Und da ist auch die Suche nach Anerkennung, nach der eigenen Identität.

«Super. Bravo, Lidija.»

Für die Öffentlichkeit waren die Tagebücher nie gedacht. Eigentlich. Bis sie mit einer Freundin die Idee entwickelte, im kleinen Rahmen Lesungen zu halten. Doch der Plan, aus Lidijas Tagebüchern eine neue Geschichte zu schreiben, zerschlug sich. Schliesslich entschied Lidija Burčak spontan, einfach Original-Passagen vorzulesen. Es ist eine Art Performance: Lidija liest die wütende, die enttäuschte, die sarkastische, die begeisterte Lidija. Spielt sie sich selbst? So würde Lidija Burčak es nicht sehen. «Aber ich weiss noch genau, wie ich mich gefühlt habe, als ich schrieb – und gleichzeitig habe ich genügend Distanz dazu.»

Dem Publikum gefielen die Lesungen. Burčak las vor Freunden. An einem Geburtstag, einem Firmenanlass. Schliesslich kam eine Anfrage für eine Zusammenarbeit von der Werkstatt Atelieer, deren Gründer SRF-Moderator und Autor Reeto von Gunten ist. Lidija Burčak sagte zu: «Irgendwann bist du am Punkt, an dem du ein Publikum brauchst für das, was du geschaffen hast. Sonst existiert es irgendwie nicht ... oder jedenfalls nur in einem sehr kleinen Rahmen.»

Tagebücher will sie auch weiterhin schreiben. Aber nicht für die Öffentlichkeit. Jedenfalls noch nicht.

Lidija liest Leben. Kaufleuten, Sonntag, 5. Januar, 20 Uhr. Weitere Tourdaten unter Atelieer.ch