Sieben Jahre für Winterthurer Schachtdeckelwerfer

An der mit Spannung erwarteten Urteilsverkündigung ist das Bezirksgericht Winterthur der juristischen Qualifizierung des Staatsanwaltes gefolgt und hat den Beschuldigten wegen versuchter vorsätzlicher Tötung schuldig gesprochen. Es verurteilte den 22-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren.

Das Gericht ist überzeugt dass der angehende Koch den Schachtdeckel vom Parkdeck auf dem Dach des Winterthurer Hauptbahnhofs auf das darunter liegende Perron geworfen und damit einen 28-jährigen FCZ-Fan schwer verletzt hatte. Der Beschuldigte hatte gegenüber seiner damaligen Freundin per Whatsapp und gegenüber Kollegen mündlich zugegeben, dass er den Deckel geworfen hatte. Nach Ansicht des Gerichts hat der 22-Jährige gewusst, was er getan hat – trotz seines alkoholisierten Zustands. Wie viel er getrunken hatte, ist nicht bekannt. Der junge Mann war aber immerhin noch in Lage, der Freundin eine Whatsapp-Nachricht in fehlerfreiem Zürichdeutsch zu schreiben. Der Alkohol hat nach Ansicht der Richterin die Schuldfähigkeit des Beschuldigten nur mittelgradig eingeschränkt. «Sie haben den Tod eines Menschen in Kauf genommen», sagte die Richterin an der Urteilseröffnung – deshalb die Verurteilung wegen versuchte vorsätzliche Tötung.

Für das Gericht hat der Mann zwar gewaltbereit und rücksichtslos gehandelt, die Tat sei aber nicht geplant gewesen. Vielmehr habe sich der Beschuldigte spontan dazu hinreissen lassen. Es handle sich demnach um keinen klassischen Fall von Hooliganismus. Das Opfer erhält vom Beschuldigten ein Schmerzensgeld von 10’000 Franken und Schadensersatz.

Der Staatsanwalt hatte eine Freiheitsstrafe von neun Jahre gefordert; der Verteidiger verlangte derweil einen Freispruch. Man könne nicht zweifelsfrei beweisen, dass sein Mandant den Schachtdeckel vom Parkdeck auf das Bahnperron geworfen hatte, begründete er. Nach Meinung des Verteidigers hätte genau so gut der Kollege des 22-Jährigen die Tat verüben können.

(Tages-Anzeiger)