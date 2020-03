So erhalten Zürcher Unternehmen jetzt einen Notkredit

An wen muss ich mich als Zürcher Kleinunternehmer wenden, um einen «Notkredit» zu erhalten?

Am besten sprechen Sie mit Ihrer Hausbank. Die Idee der kantonalen Kreditausfallgarantie für die Zürcher Banken ist es in erster Linie, dass Geldhäuser ihrerseits ihren Kunden Überbrückungskredite sprechen.

Wie sieht ein solcher Kredit für mich als Kleinunternehmer genau aus?

Das Ziel sei, Liquiditätsengpässe zu überbrücken – und nicht etwa, bei Investitionen zu helfen. Das sagt Jürg Bühlmann, Leiter Firmenkunden bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Der Banker macht das Beispiel eines 100'000-Franken-Kredits für ein Kleinunternehmen, dessen Einnahmen wegen Corona weggebrochen sind. Dieser Kredit könnte zum Beispiel für ein Jahr laufen, der Jahreszinssatz würde wohl unter drei Prozent angesetzt. «Ziel ist auch, dass die Banken bei der Rückzahlungsfrist kulant sind», sagt Bühlmann.

Wer entscheidet darüber, ob ich berechtigt bin, einen Kredit zu erhalten?

Die kreditsprechende Bank. In der Praxis also meist: Ihre Hausbank. Diese ist aus der Sicht der Fachleute am besten geeignet, um abzuschätzen, wie der Notbedarf eines KMU genau aussieht. So lasse sich auch das Missbrauchsrisiko unter Kontrolle halten, sagt Jürg Bühlmann.

Für wen sollen diese Kredite verfügbar sein?

Für alle Zürcher KMUs, also Einzelfirmen, GmbHs, Aktiengesellschaften, von 1 bis 250 Mitarbeitenden.

Welche Banken beteiligen sich an der Aktion?

Das ist noch unklar. Im Lead ist die ZKB, welche die ganze Aktion koordiniert. Die privaten Banken werden nun erst angesprochen. Laut Jürg Bühlmann gibt es positive Signale der Credit Suisse, und man sei auch guter Dinge, dass die UBS und die Raiffeisen an Bord kommen.

Ich bin Selbstständiger. Bekomme ich auch finanzielle Unterstützung?

Entsprechende Bemühungen sind im Gang. Wie Finanzdirektor Ernst Stocker am Donnerstag vor den Medien sagte, stellt der Kanton für sie 15 Millionen Franken bereit. Und auch der Bund wird Mittel sprechen. Angedacht ist, die Auszahlung über die Gemeinden abzuwickeln – zum Beispiel im Fall eines selbstständigen Coiffeurs, der die Miete für seinen Salon nicht mehr bezahlen kann und dem seine Hausbank nicht helfen kann.

Und an wen muss ich mich heute als Selbständiger wenden, wenn mein Einkommen weggebrochen ist?

Zur Abwendung einer finanziellen Notlage können Sie sich an das zuständige Sozialamt Ihrer Gemeinde wenden.

Ich habe aufgrund der aktuellen Lage Probleme, meine Steuern zu zahlen. Erhalte ich Hilfe?

Unternehmen und Selbstständige können eine Erstreckung der Zahlungsfrist oder eine Ratenzahlung beantragen. Die Frist zur Einreichung der Steuererklärung wurde zudem verlängert vom 31. März auf den 31. Mai.

Ich engagiere mich in einer gemeinnützigen Kultur- oder Sportorganisation. Erhalten wir auch Finanzhilfe?

Dafür stehen ebenfalls Gelder zur Verfügung. Die Voraussetzung: Es muss sich um gemeinnützige Tätigkeiten handeln. Das gilt beispielsweise für Sportanlässe auf Amateur- oder Juniorenstufe oder für Laien-Theater.

Ich habe noch Fragen. An wen kann ich mich wenden?

Als Kleinunternehmer und Selbstständige wenden Sie sich am besten an Ihre Hausbank, als Kultur- oder Sportinstitution an die kantonale Behörde, mit der Sie auch sonst zu tun haben. Nächste Woche richtet die kantonale Finanzdirektion eine Hotline ein, über welche sie Fragen aus der Bevölkerung beantworten will. Die Nummer wird nächstens bekannt gegeben.