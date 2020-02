So zerzauste Sabine Zürich

Auf der Höhe von Uitikon-Waldegg scheint Sabine noch harmlos, in Ringlikon aber bleibt einem beim Aussteigen aus der Bahn gleich einmal die Luft weg. Hier auf dieser Kuppe fährt der Sturm voll ein. Beeindruckend ist aber vor allem der Ton: Es heult und knattert, als ob ein Düsenflugzeug dicht über den Kopf hinwegbrausen würde.

Die Uetlibergbahn macht seit dem frühen Morgen in Ringlikon kehrt. In weiser Voraussicht. Auf dem Kulm erreichte der Sturm im Laufe des Morgens Windspitzen von 159 km/h. Die wohl etwas über 140 km/h hier unten reichen alleweil, um einen das Fürchten zu lehren.

Umgeknickte Bäume am Zollikerberg.

Der Sturm brauste heute Morgen über den ganzen Kanton hinweg, entfaltete aber vor allem in den Höhen seine ganze Wucht. Insbesondere im Zürcher Oberland. Verschiedene Strassen auf den Pfannenstiel sind – zum Teil vorsorglich – gesperrt. Allerdings sind die Absperrgitter teilweise umgerissen worden.

Pfannenstiel: Mehrere Strasse waren gesperrt.

Bei einer Pferdekoppel in Oetwil am See ist der hölzerne Zaun eingeknickt, im Garten nebenan liegen eine umgekippte Rutschbahn und andere Spielgeräte.

Oetwil am See: Der Holzzaun hielt dem Wind nicht stand.

Manche Böen sind hier so heftig, dass sie einen fast von den Füssen reissen. Auch ist es beinahe unmöglich, sich zu unterhalten. Nicht nur wegen des Lärms, sondern auch weil der Schall sofort verweht wird. Es war wohl ein weiser Entscheid, dass die Schulbehörden von Uster und weiteren Gemeinden der Region entschieden haben, die Primarschulen heute zu schliessen. Ein kleines Kind wäre hier bestimmt einfach weggeweht worden.

Wie Patricia Bernet, Präsidentin der Primarschule Uster, erzählt, wurde sie am Sonntagnachmittag von der Sicherheitsabteilung darüber informiert, dass der angesagte Sturm für die Kinder auf dem Schulweg eine Gefahr darstellen könnte. Daraufhin beschlossen sie gemeinsam, heute die Schule ausfallen zu lassen – ein solcher Entscheid liegt in der Verantwortung und in der Kompetenz der Schulbehörde. Die meisten Zürcher Schulen mussten sich nicht darum sorgen, da dort Schulferien sind. In Uster entscheidet man heute Nachmittag, ob morgen der Unterricht wieder stattfindet.

Wald: Bahn fuhr auf umgestürzten Baum auf.

Etwas weiter oben, in einer Waldschneise zwischen Gibswil und Wald, ist die S26 auf eine massive Tanne aufgefahren, die, wenige Sekunden bevor der Zug durchfuhr, umfiel. Der Lokomotivführer sah sie noch stürzen und löste sofort eine Schnellbremsung aus. Er konnte aber die Kollision lediglich abmildern, nicht verhindern. Die zwölf Passagiere sowie der Lokführer konnten den Zug unverletzt verlassen.

Wie Reto Landolt, Standortleiter der SBB-Interventions-Gruppe Rapperswil, vor Ort erzählt, mussten die Passagiere allerdings warten, bis der Strom abgeschaltet und geerdet war, bevor sie aussteigen konnten, da auch die Fahrleitung runtergerissen wurde.

Die Aufräumarbeiten gestalten sich schwierig, zumal die erste Achse des Zuges entgleist ist. Deshalb ist die Strecke möglicherweise noch einige Tage gesperrt. In diesem Waldstück hat der Sturm mehrere Bäume geknickt. Ein Feuerwehrmann aus Wald, der die Unfallstrecke bewacht, erzählt, dass er allein in den drei Stunden, die er hier Wache hält, zusah, wie drei grosse Bäume umknickten.

Bauma: Der ganze Weiler Unterer Wolfsberg wurde zerstört. Bild: Kapo

Nicht weit davon entfernt mussten Feuerwehrleute zu einem Grossbrand in den Weiler Unterer Wolfsberg bei Bauma ausrücken, wo um fünf landwirtschaftliche Gebäude lichterloh brannten. Der Feueralarm ging um 7.30 Uhr ein. Die Löscharbeiten waren besonders schwierig, weil die Windböen das Feuer immer wieder entfachten und auch den naheliegenden Wald bedrohten. Wie die Kantonspolizei mitteilt, ist der Weiler komplett zerstört.

Die Bewohner konnten rechtzeitig evakuiert werden, drei Personen erlitten eine leichte Rauchvergiftung. Dank dem schnellen Eingreifen der Retter von Feuerwehr, Polizei und Anwohner konnten auch die meisten Tiere gerettet werden. Ein Schaf, zwei Ziegen, ungefähr zehn Gänse und Truthühner überlebten aber den Brand nicht. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.

Bis zum frühen Nachmittag verzeichnete die Kantonspolizei rund 190 Schadenmeldungen aus dem Kanton – ohne Stadt Zürich und Winterthur. Verschiedene Strassen mussten wegen umgefallener Bäume gesperrt werden. Zudem wurden unter anderem die A51 und die Schaffhauserstrasse durch den Hardwald aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Wie die Kantonspolizei heute mitteilte, kam es zu mehreren Verkehrsunfällen, weil Autofahrer und Autofahrerinnen aufgrund von Böen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Die meisten Zwischenfälle liefen bisher relativ glimpflich ab. In Adliswil wurden aber zwei Personen verletzt, als sie versuchten, ein weggeblasenes Festzelt von der Strasse zu räumen.

Die Einsatzzentrale von Schutz&Rettung verarbeitete zwischen 6.30 und 17 Uhr fast 1500 Anrufe und disponierte 300 Feuerwehr- und 160 Rettungsdiensteinsätze im ganzen Kanton Zürich.

Bellevue: Der Zürichsee lud nicht zum Bade.

Die Seepolizei war rund fünfzehnmal im Einsatz, weil sich Boote losgerissen hatten. Der Fährbetrieb zwischen Horgen und Meilen wurde eingestellt. Tatsächlich war der Zürichsee heute Morgen aufgewühlt und dunkel. Vor allem der Obersee ging hoch. Es wurden Windspitzen von bis zu fünfzig Knoten gemessen. Dabei kontrolliert an einem Steg anzulegen, wäre auch für erfahrene Kapitäne fast unmöglich.

Greifensee: Regenbögen und Sturmböen wechselten sich ab.

Am Greifensee gilt Sturmwarnung. Das schnell blinkende gelbe Licht leuchtet gespenstig unter den schwarzen Wolken. Windböen, Regenbögen und Hagelschauer wechseln sich ab. Im Naturschutzgebiet stehen über dreissig Störche, zerzaust vom Wind, durchnässt vom Regen. Zwischendurch versuchen sie wieder abzuheben und weiterzufliegen, werden aber sofort niedergedrückt.

Gegroundet? Störche und Flugzeuge hatten Mühe bei dem Wind.

Auch noch grössere Vögel kapitulierten vor dem Sturm. So wurden am Flughafen Kloten bis anhin 108 Flüge annulliert, die meisten mit Destinationen innerhalb Europas. Einige Maschinen mussten durchstarten.

