Störung im Bahnhof Stettbach behoben

Am heutigen Donnerstagmittag ab etwa 13.30 Uhr hat eine Unterbrechung im Bahnhof Stettbach den Bahnverkehr in der Region Zürich gestört. Um 15.20 Uhr vermeldete die SBB, dass die Störung behoben werden konnte.

Folgende Linien waren von der Störung betroffen: Die S3 fiel zwischen Zürich Stadelhofen und Effretikon aus. Die S9 fiel zwischen Zürich HB und Uster aus. Ebenso die S-Bahnzüge S15 zwischen Zürich HB und Uster.

Diverse S-Bahnlinien: Einschränkungen im Bahnhof Stettbach https://t.co/PxAqvt2nsH — ZVV-Contact (@zvv_contact) 7. Juni 2018

Die S-Bahnzüge S5 wurden umgeleitet. Die Züge S5 hielten vorübergehend nicht in Zürich Hardbrücke und Zürich Stadelhofen. Die S-Bahnzüge S12 wurden umgeleitet. Die Züge S12 hielten nicht in Zürich Hardbrücke, Zürich HB, Zürich Stadelhofen und Stettbach. Die Züge S12 hielten ausserordentlich in Zürich Oerlikon. Die SBB bat ihre Kunden auf bestehende Verbindungen auszuweichen.

(lop)