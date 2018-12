Stopp der Verschwendung

Die letzten Geschenke sind ausgepackt, der Kater mit Alka-Seltzer besänftigt. Doch schon steht die nächste festtägliche Völlerei an: das Neujahrsessen. Wieder streifen Zürcherinnen und Zürcher durch die Lebensmittelläden, füllen Körbchen mit Feinkost. Die meisten packen zu viel hinein, ein grosser Teil der Lebensmittel landet später im Kompost oder im Züri-Sack. Food-Waste heisst das Phänomen und ist ein Problem – auch in den Augen des Kantons Zürich, wie er in seinem jüngsten Umweltbericht festhält. Der Jahreswechsel ist ein eigentlicher Höhepunkt des Food-Waste, der rechte Zeitpunkt also für Fakten und Tipps, wie heuer und künftig weniger verschwendet wird.

Aus Alt mach Neu

Eine sorgfältige Menüplanung sei wichtig, lässt der Kanton eine Gastronomiefachfrau in seinem Umweltbericht sagen: Also nicht zu viel zubereiten und beim Anrichten nicht zu viel auf die Teller laden. Wie im Sternerestaurant – viel weiss lassen auf dem Teller und die Gäste auf Nachschub auf dem Herd oder im Ofen hinweisen. Damit lasse sich Food-Waste bis um 40 Prozent senken. In der Schweiz wirft jede Person nämlich pro Tag durchschnittlich über 300 Gramm essbare Lebensmittel weg, Rüstabfälle nicht eingeschlossen. Das entspricht einem Fünftel der 1,5 Kilogramm, die wir pro Tag einkaufen, und pro Jahr einem Wert von 500 bis 1000 Franken.

Ideen, wie sich die Verschwendung eindämmen lässt, gibt auch die Broschüre «No Waste Let’s Taste» vom kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft. Sie wurde zum Einsatz in den Zürcher Gemeindeverwaltungen erstellt, passend zur Saison der erste Vorschlag: «Weihnachts­essen zu Neujahr». Der Neujahrs­apéro wird mit einem Buffet aus überschüssigen Festtagsspeisen angerichtet. Sei es der russische Salat, der Rest vom Schinkli, mit frischem Brot ergänzt. Das ergibt einen herrlichen Festschmaus. Übrig gebliebene Beilagen lassen sich mit etwas Käse überbacken zu Aufläufen kombinieren.

So ein Restenbuffet ist übrigens nicht nur über die Festtage eine gute Idee. Veranstalten Sie in Ihrer Wohnsiedlung oder unter Freundinnen und Freunden gleich regelmässig Eat-Ins: Jeder und jede bringt seine Resten für ein gemeinsames Buffet mit, schön angerichtet sorgt das mit wenig Aufwand für Abwechslung auf dem Teller und sozialen Austausch in der Nachbarschaft.

Weiterschenken

Was länger hält als der Rest vom Braten, also etwa die unsägliche Tricolore-Pasta aus dem Geschenkkorb oder die Hummersuppe in der Büchse, die man aus ethischen Gründen nicht essen möchte – beides soll nicht im Abfalleimer landen: Schnüren Sie ein Paket, geben Sie es noch bis zum 11. Januar 2019 kostenlos am Postschalter auf. Sie erhalten dort auch vorgedruckte Adressetiketten für die Aktion «Zweimal Weihnachten» des Schweizerischen Roten Kreuzes und der SRG für Menschen in der Schweiz, die von Armut betroffen sind. Das Parfüm und dasLavendelshampoo, das Sie geschenkt erhalten haben, können Sie auch gleich mit einpacken.

Unverpackt kaufen

Eine erfreuliche Nachricht: Sie haben sich vorbildlich verhalten, wenn Sie Ihre Weihnachtsguetsli wie jedes Jahr in den von den Grosseltern geerbten Blechdosen aufbewahrt haben. Denn nicht nur mit dem Essen gehen wir verschwenderisch um, wir generieren auch eine Menge Verpackungsabfall. Bringen Sie Ihre Reste also im Mehrweggefäss ans Eat-In mit den Nachbarn. Auch beim Einkaufen lässt sich Ver­packung sparen: Früchte mit Schale und Gemüse, das Sie ohnehin vor dem Verzehr waschen, brauchen keinen Plastiksack: Das Etikett aus der Waage klebt auch auf der Schale. Hülsenfrüchte, Pasta und mehr gibt es in Unverpackt-Läden ohne Verpackungsmüll zu kaufen: Einfach die Glasdose oder den Stoffsack von zu Hause mitbringen.

Einkaufen im Bio- und Un­verpackt-Laden ist Ihnen zu mühsam und zu teuer? Ein Blick auf die Preisentwicklung hilft, die Dinge geradezurücken: Im Jahr 1912, zu Beginn der Aufzeichnungen des statistischen Amts der Stadt Zürich, machten Lebensmittel noch fast die Hälfte der Ausgaben eines Zürcher Haushalts aus. In den letzten hundert Jahren ist der Anteil kontinuierlich gesunken. Ak­tuell beträgt das, was wir für Nahrungsmittel ausgeben, weniger als 10 Prozent.

Selber anbauen

Nicht nur Geld, auch Zeit kann man in Lebensmittel stecken, damit Abfall vermeiden und den Sinn für Früchte und Gemüse schärfen: indem man sein Ge­müse selber anbaut. Die Zucchetti und Tomaten landen ohne Umweg und ohne Verpackung im Gemüsekorb. Und weil viel Arbeit drinsteckt, wirft man sie auch nicht so gedankenlos weg wie den Aktionssalat. Wer keinen eigenen Pflanzplatz hat: Anbaukooperativen wie Ortoloco machen es auch für Landlose und solche, die die Anbauverantwortung teilen wollen, möglich, gemeinsam produziertes Saisongemüse zu beziehen.

Erfreulich: Im Vergleich mit der gesamten Schweiz achten in der Stadt Zürich prozentual mehr Menschen auf gesundes und ausgewogenes Essen. Was unter anderem bedeutet: Sie essen mehr frisches Gemüse, Früchte und weniger verarbeitete Lebensmittel. Dabei achten Frauen häufiger auf bewusste Ernährung als Männer (81 zu 73 Prozent). Und je älter sie werden, desto häufiger tun sie das: Bei den 15- bis 24-Jährigen achten 62 Prozent auf ihre Kost, bei den 55- bis 64-Jährigen 85 Prozent, wie das statistische Amt ermittelt hat.

Sorgen sollte den Gesundheitsverantwortlichen allerdings Folgendes machen: In den vergangenen zwanzig Jahren wurde der Zeitaufwand für Einkauf und Zubereitung immer mehr als Hindernis wahrgenommen. Dies geben fast gleich viele Zürcherinnen und Zürchern als Grund dafür an, sich nicht gesund zu ernähren, wie den relativ hohen Preis entsprechender Lebens­mittel.

Verheizen

Zwar kein Food-Waste, aber auch ein wenig gaga: der Christbaum. Er wuchs, bevor ihn sein Schicksal als Weihnachtsdekoration ereilte, rund zehn Jahre im Zürcher Wald oder auf einer holländischen Plantage. Kompostieren Sie ihn nicht, die Resten von Kerzenwachs und Lametta bekommen Ihren Rosen nicht gut. Entfernen Sie Schmuck, kürzen Sie den Baum auf 1,5 Meter und stellen Sie ihn zusammengebunden am Abfuhrtag gut sichtbar neben den Züri-Sack-Container. Im Januar nimmt Entsorgung + Recycling Zürich ihn gratis mit.

Im Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz entsteht daraus umweltfreundliche Wärme. Der Heizwert eines über die Festtage im Wohnzimmer angetrockneten Baums bewegt sich um die 20 Kilowattstunden. Er heizt also genauso gut wie zwei Liter Heizöl.

Als Alternative böte sich ein Baum im Topf an, er wird zurückgegeben und wieder eingepflanzt, um nächstes Jahr wieder in einer Stube zu stehen. Auch ein Plastikbaum kann wiederverwertet werden, und auch er hat am Ende seiner Lebensdauer noch einen gewissen Heizwert. Doch aufgepasst: Ökologischer als ein echter Christbaum ist die Kunststofftanne laut australischen Forschern erst nach mindestens siebzehnjährigem Gebrauch.

Tomaten retten

Als guter Vorsatz fürs kommende Jahr würde sich der Eintragin den Newsletter einer Organisation wie Puraverdura oder Bioloco auszahlen. Diese «retten» Gemüse oder Früchte, die von lokalen Bauern und Landwirtinnen entweder überproduziert wurden oder von minderer Qualität sind, nicht vor dem Verzehr, aber vor dem Unterpflügen.Kartoffeln mit Wurmlöchern oder krumm gewachsene Rüebli schmecken nämlich genauso gut wie die perfekt geformten Exemplare aus dem Supermarkt.

Video – Krummes Gemüse am HB

Aber nicht nur wegen u?ber­höhter A?sthetikanspru?che oder U?berproduktion bleiben in der Schweiz etwa 13 Prozent aller landwirtschaftlich produzierten Gu?ter auf den Feldern liegen. Es kann auch an ineffizienten Erntemethoden liegen. Deshalb ruft der Kanton in seiner Broschüre zur Nachernte auf. Natürlich mit Einverständnis der Bauern, und am besten organisiert von Familien oder Vereinen: So können zum Beispiel auf dem Feld liegen gebliebene Kartoffeln eingesammelt werden. Zum Dank gibt es einen Teil der Nachernte als Lohn.

Offener Kühlschrank

Zu guter Letzt ein Vorschlag, der in der Stadt Zürich noch nicht angekommen ist. Man könnte von den Bernern lernen, übrig gebliebene Lebensmittel in öffentlich zugängliche Kühlschränke zu legen. Über Facebook.com/bernisstbern wird der gegenwärtige Inhalt samt Foto veröffentlicht. Auch in Winterthur gibt es einen solchen Kühlschrank. Der Verein Restessbar macht darin Gemüse und Früchte von Lebensmittelläden und Restaurants, die sonst im Müll gelandet wären, gratis zugänglich. Jeder darf sich bedienen.

(Tages-Anzeiger)