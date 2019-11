Strafe für bizarre Tötung stark reduziert

Nur drei Jahre Freiheitsstrafe statt über zwölf – für den 34-jährigen Galeristensohn, dessen schockierende Tat 2014 für Aufsehen sorgt, hat sich die Anfechtung des erstinstanzlichen Urteils gelohnt. Das Zürcher Obergericht hat heute bekannt gegeben, dass es die Strafe deutlich reduziert.

Der Mittdreissiger hat am 30. Dezember 2014 in der elterlichen Villa in Küsnacht im Drogenrausch einen damals 23-jährigen Freund getötet. Zuerst schlug er diesen mit einem sechs Kilogramm schweren Kerzenständer nieder. Dann prügelte er mit einer fast zwei Kilogramm schweren, goldenen Skulptur und einer antiken Dekorationsfigur weiter auf ihn ein, rammte seinem noch lebenden Opfer eine Kerze in den Rachen und erwürgte es schliesslich.

Wegen der Drogen unzurechnungsfähig

Das Bezirksgericht sprach vor zwei Jahren von einer «äusserst brutalen Tat» und verurteilte den Mann wegen vorsätzlicher Tötung sowie der Vergewaltigung einer Ex-Freundin und weiterer Delikte zu zwölfeinhalb Jahren Freiheitsstrafe. Zudem ordnete es eine Drogentherapie an. Keinen Glauben schenkte die Vorinstanz der Darstellung, dass der Mann die Tat in einem psychotischen Schub begangen hatte, der durch die Drogen ausgelöst worden war. Er hatte erzählt, sein Freund habe sich vor seinen Augen in einen grünen Alien mit roten Augen und langen Ohren verwandelt, der ihm nach dem Leben trachtete.

Das Obergericht hat den Mann nun zwar erneut der Tötung für schuldig befunden, widerspricht der Vorinstanz aber in einem entscheidenden Punkt: Diese habe er in selbst verschuldeter Unzurechnungsfähigkeit begangen. Die surrealen Tatumstände sprächen für einen totalen Kontrollverlust. Wer unzurechnungsfähig ist, ist im Prinzip nicht schuldfähig, ausser er hat diesen Zustand selbst herbeigeführt. Dann ist die Maximalstrafe drei Jahre – und diese hat das Gericht verhängt. Vom Vorwurf der Vergewaltigung hat es den Mann aber entlastet, da Zweifel an der Geschichte bestünden. (hub)