Es ist eine merkwürdige Praxis, die Zürich an den Tag legt: Strassenreiniger zerschlagen Glasflaschen, um die Scherben später mit der Putzmaschine aufzusaugen. Und das gerade dort, wo sie die Flaschen finden, zum Beispiel auf einem Mäuerchen neben einem Veloweg. So berichtet es der «Beobachter».

Gibt sich sonst als Velofreund: FDP-Stadtrat Filippo Leutenegger. Bild: Raisa Durandi

Es liegt dabei im Ermessen der Strassenreiniger, ob sie Flaschen zerkleinern wollen. Das zuständige Departement von FDP-Stadtrat Filippo Leutenegger verbietet es ihnen nicht. Leta Filli, Sprecherin von Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ), sagt gegenüber dem Beobachter: «Flaschen können den Saugrüssel unserer Citycat-Putzmaschine verstopfen.» Flaschen zu zerschlagen, sei eine einfache Möglichkeit, eine Panne mit der Putzmaschine zu vermeiden und rasch mit der Arbeit voranzukommen.

Departementsvorsteher Leutenegger doppelt im Magazin nach: «Es geht um die effiziente Erledigung der Arbeit, nicht um Velopolitik.» Velofahrern, die auf dem Veloweg einen Platten einfangen und nachweisen können, dass die Praxis der Stadtreinigung daran schuld ist, sollen dem Departement die Rechnung schicken, sagt er.

Citycats saugen Champagnerflaschen auf

Der Hersteller der Putzmaschine lässt das Argument der Stadt nicht gelten. Der Produktmanager der Firma Bucher Municipal, Igor Grgic, sagt dazu: «Alle unsere Citycats können Leergut bis zu Champagnerflaschen ohne Probleme aufnehmen.» Glas zu zerschlagen, dünkt ihn auch aus Sicherheitsgründen fragwürdig.

Auch in anderen Städten schüttelt man den Kopf über Zürich. In Basel zum Beispiel reinigen Arbeiter die Strassen mit denselben Maschinen. Und dort erteilt die Stadt ihren Leuten eine völlig andere Anweisung. Sie müssen laut Dominik Egli, dem Leiter der Stadtreinigung Basel-Stadt, herumliegende Flaschen einsammeln. Sie zu zerschlagen, sei explizit nicht erlaubt.

Update: Das Tiefbau- und Entsorgunsgdepartement widerspricht der Darstellung. Diese sei irreführend. Eine Anweisung, wonach «Strassenreiniger Flaschen auf Fahrradwegen zerschlagen» müssen, gebe es nicht, schreibt das Departement in einer Mitteilung. Bei viel Abfall, zum Beispiel nach Neujahrsfeiern, arbeiteten die Putzequipen von ERZ in Zweierteams. Ein Vorwischer wische mit einem Besen den Abfall zu einer Spur zusammen, die in der Folge von einer Saugmaschine aufgesaugt werde. Die Saugmaschinen können in der Regel nebst zerbrochenen auch ganze Flaschen aufsaugen. Wenn es viel Glas gebe, liege es in der Kompetenz des Vorwischers zu beurteilen, ob der Saugrüssel alles aufzusaugen vermag oder ob er noch einzelne ganze Flaschen zerschlägt und so Verstopfungen im Saugrüssel vermeidet. (meg)