Streit um Hund eskaliert bis zum Elektroschocker

Hund Rex (richtiger Name der Redaktion bekannt) war einige Zeit in der Obhut einer zur Tatzeit 52-jährigen Frau. Rex aber gehörte ihrem Sohn und dessen Ehefrau. Als der Sohn den Hund zurückhaben wollte, verweigerte die Mutter die Herausgabe.

Im Verlaufe des folgenden Rechtsstreits wird die Mutter behaupten, ihr Sohn habe ihr den Hund ohnehin verkaufen wollen. Sie wird auch behaupten, Rex sei von ihrem Sohn und dessen Ehefrau misshandelt und nicht ausreichend ernährt worden.

Hund versteckt

Schliesslich rückte der Sohn mit der Polizei an. Doch die Durchsuchung des Hauses der Mutter blieb ohne Erfolg, weil sie den Hund versteckte. Für die Polizei war der Fall klar: Dem Sohn bleibe nichts anderes übrig, als mithilfe eines Gerichts einen sogenannten Herausgabebefehl zu erwirken.

Doch so lange wollte der Sohn, beziehungsweise seine Ehefrau, nicht warten. Noch am gleichen Abend beobachtete die Ehefrau in ihrem Auto, wie ihre Schwiegermutter mit Rex spazieren ging. Sie stieg aus dem Fahrzeug, rannte auf die 52-Jährige zu und forderte sie auf, den Hund herauszugeben.

Doch mitten im Satz, so steht es in der Anklageschrift, hielt die Frau ihrer Schwiegertochter ein Elektroschockgerät an den linken Oberschenkel. Dabei soll sie gelacht haben. Die Schwiegertochter fiel zu Boden. Durch den Sturz auf das Knie überdehnte sie ihre Bänder. Der Einsatz des Tasers führte einige Zeit lang zu Sensibilitätsstörungen.

Zahlen sollen die Streitparteien

Schon am Folgetag wandte sich der Sohn an die Kantonspolizei und reichte gegen seine Mutter Strafanzeige wegen Sachentziehung, Körperverletzung und unberechtigten Tragens einer Waffe ein. Sieben Monate später stellte die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren ein.

Doch das Obergericht hob die Einstellungsverfügung auf. Aufgrund des ärztlichen Befundes des Spitals bestehe der Verdacht, dass die Schwiegertochter tatsächlich durch ein Elektroschockgerät verletzt worden sei. Die Staatsanwaltschaft musste deshalb Anklage wegen Körperverletzung erheben. In der Folge sprach das zuständige Bezirksgericht die Schwiegermutter trotzdem von Schuld und Strafe frei. Grund: Letztlich sei unklar geblieben, was passiert sei.

Zur Selbstjustiz gegriffen

Die Kosten von insgesamt 3363.80 Franken aber auferlegte das Bezirksgericht je zur Hälfte der Schwiegermutter und der Schwiegertochter. Beide hätten «rechtswidrige Selbstjustiz» geübt: die Mutter, indem sie den Hund nicht herausgegeben habe. Die Tochter, indem sie nicht den Gerichtsentscheid mit dem Herausgabebefehl abgewartet habe, sondern Rex sofort habe holen wollen.

Das liess die Schwiegermutter nicht auf sich sitzen. Vor dem Obergericht verlangte sie, ihre 1681.90 Franken seien auf die Staatskasse zu nehmen. Zudem sei ihr für das gesamte Verfahren eine Entschädigung von insgesamt 14'378 Franken auszurichten. Und so kam es tatsächlich auch.

Kein Grund für Kostenauflage

Laut Gesetz dürfen die Verfahrenskosten einer vom Gericht freigesprochenen Person unter anderem nur dann auferlegt werden, wenn sie die Einleitung des Verfahrens schuldhaft veranlasst hat. Nötig ist dabei zusätzlich, dass das Verhalten der Person auch die Ursache für die Einleitung des Verfahrens ist.

Dieser sogenannte Kausalzusammenhang aber fehlt laut Obergericht. Zwischen dem Zurückbehalten des Hundes und dem Vorwurf der Körperverletzung gebe es diesen Zusammenhang nicht. Er würde nur zwischen dem Zurückbehalten des Hundes und dem Vorwurf der Sachentziehung existieren. Aber wegen Sachentziehung und unberechtigten Tragens einer Waffe war die Schwiegermutter gar nicht (mehr) angeklagt worden.

Die Schwiegertochter, übrigens, hat ihren Kostenanteil vor Obergericht nicht angefochten. Wie es Rex geht und wo er lebt, ist nicht überliefert. (Tages-Anzeiger)