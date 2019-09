Streit zwischen Rickli und Heiniger eskaliert

Am Montag haben sich Natalie Rickli (SVP) und Thomas Heiniger (FDP) zu einer Krisensitzung getroffen. Es ging um die Rückzahlung eines Staatsbeitrags an die Axsana AG für den Aufbau der Infrastruktur für das elektronische Patientendossier. Der frühere Gesundheitsdirektor ist jetzt Verwaltungsratspräsident der Axsana, die Gesundheitsdirektorin fordert im Namen des Kantons Geld zurück.

Bei der Sitzung ist keine Einigung erzielt worden, «obwohl die Liquidität bei der Axsana AG nach deren eigenen Angaben vorhanden ist», wie die Gesundheitsdirektion (GD) heute Mittwoch mitteilt. Rickli fordert «weiterhin die Rückzahlung gemäss geltender Vereinbarung».

Rickli stellt Heiniger Ultimatum

Die Axsana hatte zwischen 2016 und 2019 – als Heiniger noch Regierungsrat war – eine Anschubfinanzierung in der Höhe von insgesamt 3,75 Millionen Franken vom Kanton erhalten. Gemäss Regierungsbeschluss und einer Vereinbarung zwischen GD und Axsana von Dezember 2016 muss Letztere die Hälfte des Zürcher Staatsbeitrags – also knapp 1,9 Millionen – zurückzahlen, sobald das Unternehmen vom Bund Finanzhilfen bekommt.

Konnte sich nicht mit Natalie Rickli einigen: Thomas Heiniger. Foto: Michael Trost

Die erste Tranche des Bundes floss im letzten Dezember an die Axsana, weshalb Rickli nun den Anteil des Kantons an der ersten Tranche in der Höhe von 1,04 Millionen zurückverlangt. Rickli setzt Heiniger einen Termin: Das Geld müsse bis am 26. September fliessen, heisst es in der Mitteilung.

GPK und Finanzkontrolle werden aktiv

Die Gesundheitsdirektion habe der Axsana angeboten, bei Rückzahlung der ersten Tranche über den Zeitpunkt der Rückzahlung der zweiten und dritten Tranche zu verhandeln. Voraussetzungen hierfür sei allerdings die Herstellung von Transparenz bezüglich Finanzdaten sowie eine Begründung für den Bedarf nach einem Rückzahlungsaufschub.

Inzwischen hat sich die Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrates (GPK) des Falles angenommen und Fragen gestellt und Unterlagen verlangt, macht die GD publik. Zudem hat die kantonale Finanzkontrolle eine formelle Prüfung angesetzt. (pu)