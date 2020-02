Sturm wirbelt Stundenplan im Zürcher Oberland durcheinander

Sturm Sabine hat dazu geführt, dass die Schulkinder von Uster, Hinwil, Bäretswil, Schwerzenbach und einiger anderer Gemeinden im Zürcher Oberland heute schulfrei haben. Wie Patricia Bernet, Präsidentin der Primarschule Uster erzählt, wurde sie gestern von der Sicherheitsabteilung darüber informiert, dass der überaus starke Wind für die Kinder auf dem Schulweg eine Gefahr darstellen könnte. Daraufhin beschlossen sie gemeinsam, heute die Schule ausfallen zu lassen.

Sie informierte die Schulleiter und Schulleiterinnen, diese wiederum die Lehrpersonen. Das hat laut Bernet gut geklappt. Es seien nur vereinzelte Kinder heute in die Schule gekommen. Diese wurden empfangen und sind betreut. Von Elternseite habe sie bis jetzt nur positive Rückmeldungen bekommen.

Es ist das erste Mal in ihrer 6-jährigen Zeit als Schulpräsidentin, dass sie aus solchem Grund den Unterricht absagen musste. Dies liege aber in der Kompetenz der Schulbehörde. Die meisten Zürcher Schulen mussten sich nicht darum sorgen, da dort Schulferien sind. In Uster entscheidet man am Nachmittag, ob morgen der Unterricht wieder stattfindet.

