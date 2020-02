Tausende Lehrlinge müssen bald anderswo in die Schule

Es ist ein gewaltiger Hosenlupf: Die 29 Zürcher Berufsschulen werden grundsätzlich neu aufgestellt. Sie sollen sich zu Kompetenzzentren entwickeln. Deshalb werden manche Berufe künftig nicht mehr an den bisherigen Standorten unterrichtet, was im Vorfeld verschiedentlich zu Protesten führte.

Heute hat Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) den Medien den verbindlichen Entscheid des Bildungsrates vorgestellt. Das neue Modell gilt ab 2024. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu diesem Thema, das drei Viertel der Zürcher Jugendlichen betrifft.

Wer ist betroffen?

Derzeit gibt es an den Zürcher Berufsschulen rund 40'000 Lernende. Die Zahl wird bis 2030 noch um 11'000 Schülerinnen und Schüler steigen. Gut zehn Prozent davon werden ab 2024 an einem anderen Standort ihre Berufsausbildung bekommen. Voraussichtlich werden sieben Prozent der Lehrpersonen die Schule wechseln müssen. Schulen werden aber keine geschlossen, Entlassungen wird es laut Niklaus Schatzmann, dem Leiter des Mittelschul- und Berufsamtes, keine geben.

Welches sind die wichtigsten Änderungen?

– In Horgen entsteht – neben dem Careum in Zürich – ein zweites Kompetenzzentrum für die Fachleute Betreuung.

– Der Maschinenbau wird nur noch an der Berufbildungsschule Winterthur und der Berufsschule Rüti angeboten. (Zwei, eventuell drei statt bisher vier Standorte.)

– Die Elektroinstallationsberufe werden an der Technischen Berufsschule Zürich, der Gewerblichen Berufsschule Wetzikon und der Berufsschule Bülach gebündelt. (Drei statt bisher fünf Standorte.)

– Die Detailhandelsberufe geben den Standort Horgen auf. Schulisch ausgebildet werden sie noch an der Berufsschule für Detailhandel in Zürich, an der Berufsfachschule Winterthur und der Berufsschule Rüti.

– Die Berufsfachschule Winterthur übernimmt die Schreiner- und Maurerberufe und gibt die Gärtner und Zeichner der Fachrichtung Architektur an Wetzikon ab.

– Die Berufsfachschule Uster und das KV Wetzikon wollen die kaufmännische Grundausbildung gemeinsam führen.

– Das Bildungszentrum Limmattal wird als Kompetenzzentrum für Logistik, Transport und Recycling positioniert.

Weshalb braucht es diese Rochaden?

Die Zuteilung der Berufe auf die verschiedenen Berufsschulen ist historisch gewachsen und entspricht nicht mehr der heutigen Zeit. Insbesondere die Digitalisierung hat ganz neue Ausbildungen zur Folge. Zudem will man – nicht nur, aber auch – aus Kostengründen keine Kleinstklassen und das Know-how bündeln. Das hat beispielsweise zur Folge, dass künftig die Coiffeurlehre nur noch in der Stadt Zürich (Berufsschule Mode und Gestaltung) und nicht mehr in Rüti und Winterthur angeboten wird.

Welches waren die grössten Knackpunkte?

– Die Berufsfachschule Uster sollte nach Vorstellung des Bildungsrates die kaufmännische Grundbildung an die Wirtschaftsschule Wetzikon abgeben. Die beiden Schulen haben sich nun darauf geeinigt, zu versuchen, eine gemeinsame Schule an zwei Standorten zu betreiben. Klappt das Experiment bis 2023, wird das vom Bildungsrat abgesegnet. Uster bekommt zudem neu die Automatiker(innen) von Bülach.

– Die Berufsschule Bülach hat neu nur noch zwei statt drei Berufsfelder. Die Automatikmonteure – immerhin derzeit fast hundert Lehrlinge – gehen nach Uster. Dafür werden die Bereiche Elektroinstallateur(in) und Montage-Elektriker(in) gestärkt. Auch im kaufmännischen Bereich wird aufgestockt. Was mit den Produktions- und Polymechanikern und den Konstrukteuren geschieht, ist noch unklar.

– Die Berufsbildungsschule Winterthur wehrte sich erfolglos dagegen, die Zeichner der Fachrichtung Architektur an Wetzikon abzugeben. Eine Rolle spielt hier unter anderem die Anbindung an die Fachhochschule.

Wie kommt das Gesamtpaket an?

Laut Niklaus Schatzmann sind 74 Prozent der Betroffenen mit dem Gesamtpaket zufrieden. In neun der dreizehn Teilprojekten liegt die Zufriedenheit bei über achtzig Prozent, bei der Lösung für die Detailhandelsfachleute gar bei 92 Prozent.

Sabine Wettstein, Präsidentin der Präsidialkonferenz der Zürcher Berufsschulen, spricht von einem «historischen Kompromiss zwischen den Schulen» und lobt den ganzen Prozess, bei dem die Betroffenen stark einbezogen worden seien. Das Lob zählt doppelt, da sie zugleich Schulkommissionspräsidentin der Berufsfachschule Uster ist, welche in der Vernehmlassung im Juni 2019 noch lautstarke Kritik äusserte.

Die BBW in Winterthur ist dagegen immer noch unzufrieden darüber, dass sie die Fachrichtung Zeichner (Architektur) abgeben muss.