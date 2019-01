Teurer Wasserschaden im Unispital

Von einer Weltneuheit war die Rede. Voller Stolz teilte das Universitätsspital Zürich im März 2017 mit, dass die Klinik für Nuklearmedizin die zwei «weltweit ersten PET/CT-Geräte der neuesten Generation mit digitaler Detektortechnologie» in Betrieb genommen habe. Dank diesen Hightech-Tomografen mit dem Namen «Discovery» könne die Diagnostik bei Krebs-, Herz- und Hirnerkrankungen verbessert und die Strahlenbelastung für Patienten gesenkt werden, schrieb das Unispital. Jährlich werden dort über 5000 PET/CT-Untersuchungen durchgeführt.

Doch nur vier Monate später folgte die Ernüchterung: Eines der Prestigegeräte war irreparabel beschädigt. Grund: Am 24. Juli 2017 war es bei Bauarbeiten in der Klinik für Nuklearmedizin zu einem Wassereinbruch gekommen, in dessen Folge der neuwertige, hochsensible Computertomograf nicht mehr benützt werden konnte. Weil ein Reparaturversuch der Herstellerfirma General Electric scheiterte und weil das Unispital weitere Ertragsausfälle vermeiden wollte, ersetzte es das schadhafte Gerät im Oktober 2017 und bezahlte General Electric dafür 2,1 Millionen Franken.

Es geschah bei Routinearbeiten

Laut Spitalsprecherin Martina Pletscher war auf der Baustelle im Bereich eines Wandhydranten Wasser ausgetreten, das auch darunterliegende Bereiche der Klinik für Nuklearmedizin erreichte, wo das teure Gerät stand. Die Bauarbeiten fanden laut Pletscher im Rahmen üblicher baulicher Anpassungen statt. «Solche kleineren Umbauarbeiten sind häufig, etwa wenn Räume umgenutzt werden.»

Der Vorfall habe keinen direkten Zusammenhang mit dem Zustand der Bausubstanz oder den knappen Platzverhältnissen am Unispital, das ja seit längerem auf einen Ausbau drängt. Die Beschädigung des Diagnosegeräts habe auch keine negativen Folgen für die Patienten gehabt: «Bis der Ersatz installiert war, konnten Untersuchungen mit den anderen vorhandenen Geräten bewältigt werden.»

Ein Fall von Staatshaftung

Für die Kosten muss nicht die Baufirma aufkommen, die am Werk war, sondern der Kanton Zürich respektive der Steuerzahler. Zumindest fürs Erste, denn es ist noch nicht abschliessend geklärt, wer den Schaden zu verantworten hat. Dies geht aus einem aktuellen Regierungsratsbeschluss hervor. «Regressforderungen des Kantons gegenüber möglicherweise beteiligten Dritten bleiben vorbehalten», heisst es darin vieldeutig. Roger Keller, Sprecher von Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP), sagt: «Abklärungen zur Frage nach dem Regress und zur Haftung der am Vorfall Beteiligten sind am Laufen.» Nähere Angaben könne er derzeit nicht machen.

Das Unispital hat die Rechnung über 2,1 Millionen Franken an die Finanzdirektion weitergereicht, und der Regierungsrat hat den entsprechenden Betrag im Sinne der Staatshaftung bewilligt. Begründung: Die Arbeiten fanden im Auftrag des Hochbauamts statt, und das Universitätsspital ist in das Versicherungskonzept des Kantons eingebunden.

Dabei gilt ein Eigenbehalt des Spitals von 200'000 Franken. Dieses muss also für Schäden selbst aufkommen, wenn sie unter diesem Betrag liegen. Übersteigt der Schaden hingegen die Grenze von 200'000 Franken, wird er vollumfänglich, bereits ab dem ersten Franken, durch den kantonalen Schadenausgleich abgegolten.

«Ein ungewöhnlicher Fall»

«Aufgrund seiner Grösse trägt der Kanton einen grossen Teil seiner Risiken selber, da dies für den Steuerzahler günstiger ist», fasst Finanzdirektions-Sprecher Keller das Versicherungskonzept des Kantons zusammen. Policen bestünden im Wesentlichen nur dort, wo dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder aufgrund des Behandlungsaufwands bei den Schadenfällen für den Kanton zu aufwendig wäre.

Laut Keller handelt es sich um einen ungewöhnlichen Fall von Staatshaftung, was die Höhe der Schadenssumme angeht. «Fälle mit ähnlichem Schadensumfang sind sehr selten.» Ein Beispiel eines anderen, ebenfalls bekannt gewordenen Falles war der 2014 von der NZZ bekannt gemachte Unfall der Kantonspolizei mit einem teuren Panzerfahrzeug am Flughafen. (Tages-Anzeiger)